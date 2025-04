1/5 Der Schweizer Eman Kospo feiert mit der U19-Auswahl des FC Barcelona das Triple. Foto: AFP

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Bei Barcelona läuft es aktuell auf allen Stufen rund. Sowohl die Männer, als auch die Frauen haben in dieser Saison noch die Möglichkeit, das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League zu holen. Das Triple bereits in der Tasche hat der Nachwuchs. Und mit Eman Kospo (17) ist ein Schweizer Nachwuchsversprechen massgeblich daran beteiligt.

Vergangenen Samstag spielt Kospo im Final der Youth League – wie in jedem Spiel seit dem Achtelfinal – 90 Minuten durch. 4:1 setzt sich Barças U19 im Endspiel gegen die Auswahl von Trabzonspor durch, ehe der Jubel keine Grenzen mehr kennt (siehe Video). Auf dem Weg zum Titel musste Barcelona davor Alkmaar, Stuttgart und Aston Villa schlagen. Für Barcelona ist es nach 2014 und 2018 der dritte Titelgewinn in der Youth League.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagte Kospo nach dem Titelgewinn im Interview mit «Buzz Spor». Nach dem Triumph wolle er nicht zu weit in die Zukunft blicken, erklärte der Youngster weiter, sondern täglich an sich arbeiten und besser werden. «In ein paar Monaten oder Jahren will ich Profi-Fussballer sein und Titel gewinnen, wie wir es heute getan haben.»

Schweizer U18-Captain verliess GC 2023

Voller Selbstverständlichkeit erklärt er, dass er sich eine «grosse Karriere» zum Ziel gesetzt habe, in der möglichst viele Titel herausschauen sollen. Zumindest auf Juniorenstufe hat er mit dem Triple einen eindrücklichen Start hingelegt.

Kospo, der zu den spannendsten Defensivtalenten der Schweiz gehört, war im Sommer 2023 von GC in die Jugendabteilung «La Masia» von Barcelona gewechselt. In den Juniorenauswahlen des SFV ist er seit der U15 regelmässig dabei und führte die U18 auch schon als Captain aufs Feld.