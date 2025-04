Gianluigi Donnarumma führt PSG mit starken Paraden zum Hinspiel-Sieg gegen Arsenal in London. Für den italienischen Goalie ist es nicht das erste Mal, dass er in England glänzt.

1/7 Gianluigi Donnarumma glänzt gegen Arsenal. Foto: Getty Images

Björn Lindroos Redaktor Sport

PSG macht gegen Arsenal einen ersten Schritt in Richtung Champions-League-Final. Der französische Meister gewinnt in Nordlondon mit 1:0 und geht mit einem Vorsprung ins Rückspiel in Paris. Mann des Spiels im Emirates: Goalie Gianluigi Donnarumma (26).

Der Italiener lässt die Gunners regelrecht verzweifeln. Mit seinen zwei Mega-Paraden im Eins-gegen-Eins gegen Gabriel Martinelli (45.) und Leandro Trossard (56.) hält er seinem Team im Alleingang den Sieg fest.

Auch Villa verzweifelte

Damit setzt der Goalie einen Trend fort: Immer wenn er in England spielt, wächst der schon 1,96 Meter grosse Hüne über sich hinaus.

Im Viertelfinal gegen Aston Villa sicherte er seinem Team trotz drei Gegentoren mit ebenso vielen Glanzparaden das Weiterkommen fest. Zwischen der 60. und 71. Minute hält er dreifach mirakulös.

Elfmeter-Killer auf der Insel

Und schon eine Runde zuvor wird er an der Anfield Road in Liverpool zum Helden. Erst hält er gegen die Mega-Offensive des frischgebackenen englischen Meisters 120 Minuten die Null, dann wehrt er im Penaltyschiessen die Elfmeter von Nunez und Jones ab.

Penaltyschiessen in England? Da war doch was. Die wohl wichtigsten Paraden seiner Karriere zeigte Donnarumma im Sommer 2021 im Wembley. Im EM-Final gegen England pariert er erst gegen Sancho, ehe er mit seinem Save gegen Arsenal-Star Saka sein Land zum Europameister kürt.

Brisante Rückkehr in die Serie A?

Nach all diesen Glanzleistungen auf der Insel müsste Donnarumma schon fast in die Premier League wechseln. Tatsächlich könnte es aber zu einem anderen brisanten Transfer kommen. Wie «Sky Italia» berichtet, soll Inter Mailand über ihn als Nachfolger von Yann Sommer (36) nachdenken. Für Fans von Stadtrivale Milan, wo Donnarumma einst gross wurde, wäre ein solcher Wechsel eine Todsünde.

Den Torhüter selbst dürfte dies im Moment aber alles nicht interessieren. Er will mit PSG in seinen ersten Champions-League-Final einziehen. Mit einer ähnlichen Leistung wie im Hinspiel dürfte dies auch gelingen. Auch wenn das Rückspiel nicht in England stattfindet.