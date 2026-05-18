Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid soll beschlossene Sache sein. Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano übernimmt «The Special One» bei den Königlichen für zwei Jahre.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Lange wurde über eine Rückkehr von José Mourinho (63) zu Real Madrid spekuliert, nun soll sie definitiv sein! Wie Transferguru Fabrizio Romano berichtet, soll es zwischen den Königlichen und dem Portugiesen zu einer mündlichen Einigung gekommen sein.

Noch fehlen allerdings die nötigen Unterschriften, geplant sei ein Zweijahresvertrag. «The Special One» werde demnach nach dem letzten Saisonspiel von Real gegen Bilbao am Samstag nach Madrid reisen.

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Mourinho war von 2010 bis 2013 schon Trainer der Königlichen und stand 178 Spiele an der Seitenlinie. In dieser Zeit wurde Real je einmal Meister, Cupsieger und spanischer Supercupsieger. 2011 wurde Mourinho als Real-Coach zum Welttrainer des Jahres gewählt.

Nach seinem Abgang trainierte Mourinho Chelsea, Manchester United, Tottenham, die AS Roma, Fenerbahce und seit September 2025 Benfica Lissabon. Dort soll Marco Silva (48, früher unter anderem Fulham, Everton, Sporting) gemäss portugiesischen Medienberichten nun Nachfolger von Mourinho werden.

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