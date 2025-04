Der ehemalige Real-Star Cristiano Ronaldo soll sich stark mit einem Einstieg beim FC Valencia auseinandersetzen. Der Klub steckt derzeit in der Krise – sportliche Baisse, rote Zahlen und Proteste gegen den Besitzer inklusive.

Nicolas Horni Sportredaktor

Neun Jahre lang schoss Cristiano Ronaldo (40) mit Real Madrid die spanische Liga kurz und klein. Nun könnte der Portugiese auf die iberische Halbinsel zurückkehren – als Unternehmer. Wie die spanische «Mundo Deportivo» berichtet, soll Ronaldo grosses Interesse daran haben, beim FC Valencia einzusteigen. «Cristiano wird der nächste Besitzer von Valencia, wenn das Team in der Liga bleibt», schreibt die Zeitung.

Der einst so grosse spanische Traditionsklub ist mittlerweile tief gefallen. Von der Champions League – wie etwa im Herbst 2018 (damals Gruppengegner von YB) – ist man meilenweit entfernt. Derzeit steht der Klub auf Platz 15 – vier Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Seit der Saison 2018/2019 war der Klub in der Liga am Ende der Spielzeit nie besser als Platz neun.

Derzeitiger Besitzer ist verhasst

Doch nicht nur wegen der sportlichen Lage sind die Anhänger der Blanquinegres unzufrieden. Seit Jahren protestieren Fans sowie zahlreiche spanische Politiker, Schauspieler und ehemalige Klubakteure gegen den derzeitigen Besitzer Peter Lim aus Singapur.

Dieser hält seit 2014 mit seiner Firma 82 Prozent des Aktienkapitals. Sein Versprechen, die seit 2011 stillgelegten Bauarbeiten am neuen Stadion wieder aufzunehmen, erfüllte er erst Anfang dieses Jahres. Seiner Ankündigung, den hoch verschuldeten Klub finanziell zu sanieren, kam er bislang nicht nach – Valencia gilt weiterhin als stark verschuldet.

Trotz der langanhaltenden Proteste scheint Lim derzeit kein Interesse daran zu haben, den Klub in Bälde wieder abzugeben.«Valencia CF steht nicht zum Verkauf, wir bleiben weiterhin im Klub engagiert», liess die Eigentümerfirma im vergangenen Monat verlauten. Ob Cristiano Ronaldo die Fans mit dem nötigen Kleingeld doch bald erlöst? Der Portugiese und sein Umfeld wollten sich bislang nicht öffentlich zu einem möglichen Einstieg im Osten Spaniens äussern.