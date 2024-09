Das ist die Skandal-Akte von Jens Lehmann

Jens Lehmann wird nach dem Oktoberfest betrunken am Steuer erwischt. Es ist nur der jüngste Eintrag in der Skandal-Akte des Ex-Goalies.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Oktober 1993: Ausgewechselt und mit S-Bahn nach Hause

Wir schreiben den 16. Oktober 1993, Schalke 04 mit Lehmann im Kasten spielt auswärts bei Bayer Leverkusen. Zur Halbzeit stehts 0:3, der damals 23-Jährige kassiert die Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten. Trainer Jörg Berger (†66) wechselt ihn zur Pause aus.

Sauer über den Verlauf des Spiels geht Lehmann noch während der Partie nach Hause – mit der S-Bahn. Geld dafür leiht er sich von einem Fan, selbst hat er keines dabei. Bei den darauffolgenden acht Spielen muss er zuschauen.

November 2000: Bruder erscheint vor Gericht

Der Ex-Keeper wird mit 131 km/h geblitzt. Er wird zu Gericht beordert, doch es erscheint sein Bruder Jörg, getarnt mit Sonnenbrille. Jens wartet vor dem Gerichtssaal. Der Anwalt stellt vor: «Das ist Herr Lehmann.» Netter Versuch, der Richter fällt nicht drauf rein. Die Folge: Geldstrafe von 100 Mark (damals rund 80 Franken).

2008 bis 2010: Privat-Heli fürs Training

Lehmann spielt beim VfB Stuttgart, wohnt aber weiter im rund zweieinhalb Auto-Stunden entfernten Starnberg. Die Lösung: Ein Privat-Helikopter für 1000 Euro pro Flug. Die Anwohner im Münchner Vorort beschweren sich des Öfteren, der Bürgermeister droht ein persönliches Gespräch an. Geholfen hats scheinbar nicht.

Februar 2009: «Versteckis» mit Schuh des Gegners

Im Derby gegen Hoffenheim am 21. Februar (3:3) verliert TSG-Stürmer Sejad Salihovic (heute 37) seinen Schuh. VfB-Keeper Lehmann nimmt ihn und wirft ihn – ohne hinzuschauen – aufs Tornetz. Der Bosnier, der 2017 13 Mal für St. Gallen spielte, sucht seinen Treter. Lehmann weiss von nichts. Chance auf Rache bietet sich später per Elfmeter, doch Salihovic verschiesst.

Dezember 2009: Pipi-Gate und Fan-Brille geklaut

Beim Champions-League-Spiel gegen den rumänischen Vertreter Unirea Urziceni (3:1) hockt Lehmann plötzlich hinter der Werbebande. Gehts ihm gut? Ja, aber er pinkelt gerade, wie Fernsehbilder offenbaren.

Vier Tage später kassiert der Goalie gegen Mainz die Rote Karte. Auf dem Weg zum Teambus fragt ein Fan: «Gehts einmal normal, Herr Lehmann?» Dieser klaut dem Anhänger die Brille und will gehen. Nach einigen Minuten bekommt der Fan seine Brille zurück, Lehmann erhält eine Anzeige wegen Diebstahl und drei Spielsperren.

Januar 2014: Homophobe Aussage über Ex-Mitspieler

Thomas Hitzlsperger (40) macht seine Homosexualität öffentlich. Sein früherer Mitspieler Lehmann kommentiert das Coming-Out bei «Sky»: «Man duscht jeden Tag zusammen. Niemand kann seine Gedanken kontrollieren. Ich weiss nicht, was ich gedacht hätte, wenn ich mit jemandem zusammengespielt hätte, den ich tagtäglich gesehen hätte: beim Duschen, in Zweikämpfen.»

Oktober 2015 und Mai 2021: Rassistische Äusserungen gegen Fussballer

Lehmann ist bei RTL Experte für das Länderspiel Deutschland gegen Georgien. Thema in der Vorberichterstattung ist unter anderem Ilkay Gündogan (31). «Er ist sehr intelligent, spricht gut Deutsch», haut der mittlerweile zurückgetretene Lehmann raus. Und das, obwohl der heutige ManCity-Profi und Sohn türkischer Eltern in Gelsenkirchen geboren wurde.

Im Mai 2021 sitzt Lehmann noch im Aufsichtsrat von Hertha Berlin. Dann folgt eine weitere rassistische Entgleisung. Ex-Nationalspieler Dennis Aogo (35), damals als «Sky»-Experte im Einsatz, veröffentlicht eine Nachricht, welche der Ex-BVB- und Arsenal-Goalie aus Versehen ihm statt einem Reporter schickte. Darin steht: «Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?» Lehmann fliegt aus dem Aufsichtsrat und rudert zurück: «Ich habe darauf angespielt, dass er sehr fachkundig ist und eine tolle Präsenz hat.»

November 2016: Beihilfe zur Unfallflucht

Der Ex-Keeper wird wegen Beihilfe zur Unfallflucht zu einer Busse von 42'500 Euro (50 Tagessätze à 850 Euro) verdonnert. Bei einem Verkehrsunfall im September 2015 hat Lehmann – als Beifahrer im Unfallauto – nach dem Vorfall das Rücklicht des Wagens der anderen Fahrerin zertreten und eine unvollständige Adresse hinterlassen. Unter dem Namen Gerhard Lehmann.

April 2020: Volle Stadien während Corona

In den meisten Ländern Mitteleuropas herrscht der Corona-Lockdown, die Fussballligen stehen still. Zum Unverständnis von Jens Lehmann: «Warum kann man nicht 20'000 Zuschauer in die Allianz Arena reinstecken? Im Stadion ist der Abstand gross genug. Bei einem Abstand von zehn Metern kommen sich Fans in Stadion wahrscheinlich nie in die Quere». Er fordert keine Fortsetzung der Liga oder Fans im Stadion: «Ich habe lediglich eine Frage gestellt, die mir auch bislang noch keiner richtig beantworten konnte.»

Juli 2022: Attacke mit Kettensäge

Weil ihm die Aussicht auf den Starnberger See genommen wurde, handelte Lehmann gleich selbst und griff zur Kettensäge. Der Ex-Goalie begab sich aufs Grundstück des Nachbarn und durchtrennte dort einen Balken der neuen Garage, die sich nach eigenen Aussagen 1,5 Meter auf seinem Grundstück befand. Er musste 420'000 Euro Busse zahlen.

September 2024: Suff-Fahrt am Oktoberfest

Nach seinem Besuch auf dem Münchner Oktoberfest wird Lehmann betrunken mit dem Auto erwischt. Der Alkoholtest muss mehrfach unterbrochen werden, weil Lehmann nicht in der Lage ist, korrekt zu pusten. «Es ist irre, dass er sich so ans Steuer gesetzt hat. Rund um die Wiesn wimmelt es nur so vor Polizisten, die genau solche Suff-Fahrten verhindern sollen», sagt ein Polizist zur «Bild»-Zeitung. Lehmann muss den Fahrausweis abgeben.

