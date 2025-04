Im dritten Spiel der Nations League empfängt die Nati am Freitag in St. Gallen Frankreich. Das Duell mit dem Gruppenfavoriten wird vor allem für die Schweizer Abwehr zur Bewährungsprobe.

Darum gehts Schweizer Nationalteam trifft auf Frankreich, Defensive wird stark gefordert sein

Trainerin Sundhage steht vor Herausforderungen bei der Aufstellung der Innenverteidigung

Christian Finkbeiner

An Frankreich hat die Nati gute Erinnerungen. Ende Oktober gewann sie in Genf gegen die Nummer 11 der Welt dank eines Traumtors von Naomi Luyet 2:1. Seither blieb sie in vier Spielen aber ohne Sieg – und traf dabei nur einmal. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Liga A der Nations League ist man bereits unter Druck.

Das neuerliche Duell mit dem Nachbarn drei Monate vor EM-Start wird zum Stresstest – vor allem für die Abwehr, weil die Französinnen im St. Gallen mit einer deutlich stärkeren Equipe antreten werden als im Herbst. «Über ihre Qualitäten müssen wir nicht sprechen. Sie haben sehr viel Schnelligkeit und Intensität in ihrem Spiel», sagt Viola Calligaris (29). Und Pia Sundhage (65) ergänzt: «Unsere Defensive wird sehr beschäftigt sein.»

Die Krux mit der Spielpraxis

Doch wen nominiert die Nati-Trainerin für die drei Positionen in der Innenverteidigung? Die Ausgangslage ist laut der Schwedin «tricky». Mit Calligaris und Luana Bühler (28) haben zwei ihrer Stammverteidigerinnen im Klub zuletzt praktisch nicht gespielt. Calligaris macht keinen Hehl draus, dass ihre Situation bei Juventus nicht optimal sei und der fehlende Rhythmus ein Problem sein könnte. «Aber ich zerbreche mir deswegen nicht den Kopf.» Auch Bühler sass bei Tottenham zuletzt zweimal 90 Minuten auf der Bank.

Sundhage ist sich der Krux mit dem Mangel an Spielpraxis bewusst, zumal regelmässige Einsätze im Klub für sie die Voraussetzung sind, um auch für die Nati nominiert zu werden. «Das Beste ist, wenn man jede Minute spielt», so Sundhage. Calligaris und Bühler verteidigt sie aber. «Sie haben es in der Nati und in ihren Klubs gut gemacht, wenn sie gespielt haben. Sie sind solid.»

Immerhin: Mit Laia Ballesté (26) von Espanyol Barcelona könnte für die EM eine weitere Option für eine der drei Positionen in der Abwehr erwachsen. Die Spanierin mit Wurzeln in Neuenburg ist erstmals im Kreis der Nati, spätestens auswärts gegen Island am Dienstag wird sie ihre Chance erhalten. «Sie hat es im Training gut gemacht, ist sehr relaxed auf dem Platz und stark am Ball», so Sundhage.

Bei Bachmann ist Geduld gefragt

Auch Ramona Bachmann (34) hat kaum Spielpraxis, immerhin kam sie am letzten Wochenende bei Houston zu ihrem Saisondebüt. «Wir alle wissen, dass sie eine der Besten sein kann. Das ist sie aktuell aber nicht», so Sundhage. Aber sie habe in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht. «Ich habe mit Ramona gesprochen und ihr gesagt, dass wir geduldig sein müssen.» Ihr letztes Länderspiel machte die 151-fache Internationale beim letzten Duell gegen Frankreich, als sie mit dem Penalty zum 1:0 den Weg zum Sieg ebnete.

