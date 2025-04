Fazit

Sichtlich gut gelaunt präsentieren sich Nati-Trainerin Pia Sundhage und Verteidigerin Viola Calligaris vor dem Nations-League-Hit gegen Frankreich. Besonders gerne sprechen sie über das letzte Aufeinandertreffen mit unserem Nachbarn. Im Oktober 2024 bezwang die Schweiz Frankreich mit 2:1. «Das gibt uns natürlich viel Selbstvertrauen.»

Für einen Lacher sorgt die Frage eines Journalisten. Er will wissen, ob Calligaris am Freitag in der Startelf stehe. «Da sie heute neben der Cheftrainerin sitzt, gehe ich davon aus», fügt er an. Sundhage muss schmunzeln. «Wir werden sehen», antwortet sie und lässt sich damit nicht in die Karten blicken.

Konkreter wird die Nati-Trainerin wenn es um Neuling Laia Ballesté geht. «Ich bin sehr beeindruckt von ihr», schwärmt sie. Und gibt dann auch gleich ein Versprechen ab: «Sie wird in diesem Zusammenzug die Chance bekommen, sich zu zeigen.»

Deutlich äussert sich Sundhage auch zur Personalie Ramona Bachmann. «Sie gehört derzeit nicht zu den Besten.» Mit ihr wolle man aber Geduld haben. Bachmann spielt aktuell in Housten in den USA. Hinter ihr liegen turbulente Wochen. Der Trainer und Sportchef wurden entlassen. In der Nati soll Bachmann nun zur Ruhe kommen.