Nur 44 Spiele in über zwei Jahren
Wie steht es eigentlich um Barça-Supertalent Gavi?

Gavi, das 21-jährige Top-Talent des FC Barcelona, arbeitet nach einer Meniskusoperation an seinem Comeback. Nun soll die Rückkehr ins Mannschaftstraining unmittelbar bevorstehen.
Publiziert: vor 27 Minuten
Gavi ist seit September ohne Einsatz für den FC Barcelona.
Darum gehts

  • Gavi steht nach Verletzung vor Comeback beim FC Barcelona
  • Mittelfeld-Supertalent verletzte sich im August am Meniskus, Operation im September
  • 21-Jähriger ist zurück auf dem Trainingsplatz, Comeback für Ende Februar möglich
Cédric HeebRedaktor Sport

24 Tage nach seinem 17. Geburtstag gab Gavi am 29. August 2021 sein Debüt beim FC Barcelona gegeben und arbeitete sich schnell zum Stammspieler hoch. Mit seinen mittlerweile 21 Jahren hat das Mittelfeld-Juwel bereits 155 Pflichtspiele für die Blaugrana absolviert.

Seit seinem im November 2023 erlittenen Kreuzbandriss stand der La-Masia-Absolvent allerdings nur 44 Mal auf dem Platz, nur 16 Mal davon in der Startelf. Nach seinem Comeback im Oktober 2024 musste er sich im letzten September einer Arthroskopie unterziehen, um die Ende August erlittene Meniskusverletzung zu reparieren. Die prognostizierte Ausfallzeit: fünf Monate.

Jetzt, gut viereinhalb Monate später, titelt «Mundo Deportivo»: «Gavi sieht das Licht am Ende des Tunnels.» Auf Instagram veröffentlichte der 28-fache spanische Nationalspieler am Mittwoch ein Bild mit seinem ebenfalls verletzten Mittelfeld-Kumpel Pedri (23) auf dem Trainingsgelände. «Ich geniesse den Prozess mit meinem Bro. Schritt für Schritt, um stärker zurückzukommen», schreibt er dazu.

Comeback Ende Februar?

Dem Bericht von «Mundo Deportivo» zufolge soll Gavi kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining stehen. Das Comeback auf dem Platz soll auf Ende Februar – fünf Monate nach dem Eingriff – möglich sein, auch wenn man nichts überstürzen wolle.

Warum man aber trotzdem dem Comeback des Eigengewächses entgegenfiebert, erklärt «Mundo Deportivo» wie folgt: «Es besteht kein Zweifel, dass er ein Top-Neuzugang für die entscheidende Schlussphase der Saison sein wird.»

