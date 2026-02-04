Darum gehts
- Marc-André ter Stegen verletzt sich bei Girona, es drohen zwei Monate Ausfall
- FC Barcelona schliesst eine Rückkehr aus
- WM-Teilnahme in Nordamerika ist ungewiss
FC Barcelonas Marc-André ter Stegen (33) seit Januar beim Liga-Konkurrenten Girona leihweise unter Vertrag. Der deutsche Nationaltorhüter verletzte sich jedoch bereits bei seinem zweiten Einsatz. Der FC Girona bestätigte auf «X», dass es sich dabei um den linken Oberschenkelmuskel handle. Diverse spanische Medien schätzen den Ausfall ter Stegens auf zwei Monate ein.
Unklar ist, ob der Torhüter zum FC Barcelona zurückkehren wird. Während der der Sender «Cadena SER» berichtet, dass eine Rückkehr zu den Blaugrana im Raum stehe, hätten vereinsinterne Quellen gegenüber der Sportzeitung «Mundo Deportivo» deutlich klargestellt, dass dies vor dem Sommer ausgeschlossen ist. Klar soll sein: Der FC Barcelona hat die Fürsorgepflicht und demnach soll die Verletzungsrehabilitation im Barça-Trainingszentrum «Ciutat Esportiva» durchaus eine Option sein.
Ter Stegen droht das WM-Aus
Hansi Flick (60) äusserte sich am Montag dazu: «Ich habe es gerade gehört und noch nicht mit ihm gesprochen. Es tut mir für ihn sehr leid, aber wir müssen auf das Ergebnis warten. Dann schauen wir, was passiert.» Gemäss «Mundo Deportivo» stelle der FC Barcelona jedoch klar, dass bezüglich des Leihvertrags, der Registrierung des Spielers und der Gehaltszahlungen nichts geändert werden solle. Neben der unklaren Klub-Zukunft drohe die Verletzung dem Torhüter eine Teilnahme an der WM in Nordamerika zu kosten. Lothar Matthäus (64) drückte bei «Sky» sein Bedauern aus: «Wenn sich das bestätigt, wird es Ende März, bis er wieder spielen kann. Dann muss er die WM-Teilnahme wahrscheinlich abschreiben. Das wäre eine persönliche Tragödie und tut mir sehr leid für ihn.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
22
-2
24
14
RCD Mallorca
22
-6
24
15
Sevilla FC
22
-8
24
16
Valencia CF
22
-12
23
17
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16