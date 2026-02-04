Darum gehts Marc-André ter Stegen verletzt sich bei Girona, es drohen zwei Monate Ausfall

FC Barcelona schliesst eine Rückkehr aus

WM-Teilnahme in Nordamerika ist ungewiss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Petar Djordjevic

FC Barcelonas Marc-André ter Stegen (33) seit Januar beim Liga-Konkurrenten Girona leihweise unter Vertrag. Der deutsche Nationaltorhüter verletzte sich jedoch bereits bei seinem zweiten Einsatz. Der FC Girona bestätigte auf «X», dass es sich dabei um den linken Oberschenkelmuskel handle. Diverse spanische Medien schätzen den Ausfall ter Stegens auf zwei Monate ein.

Unklar ist, ob der Torhüter zum FC Barcelona zurückkehren wird. Während der der Sender «Cadena SER» berichtet, dass eine Rückkehr zu den Blaugrana im Raum stehe, hätten vereinsinterne Quellen gegenüber der Sportzeitung «Mundo Deportivo» deutlich klargestellt, dass dies vor dem Sommer ausgeschlossen ist. Klar soll sein: Der FC Barcelona hat die Fürsorgepflicht und demnach soll die Verletzungsrehabilitation im Barça-Trainingszentrum «Ciutat Esportiva» durchaus eine Option sein.

Mehr zum Thema Knatsch um Sturm-Nachfolge? Zwei Top-Stars könnten Lewandowski bei Barça ersetzen

Ter Stegen droht das WM-Aus

Hansi Flick (60) äusserte sich am Montag dazu: «Ich habe es gerade gehört und noch nicht mit ihm gesprochen. Es tut mir für ihn sehr leid, aber wir müssen auf das Ergebnis warten. Dann schauen wir, was passiert.» Gemäss «Mundo Deportivo» stelle der FC Barcelona jedoch klar, dass bezüglich des Leihvertrags, der Registrierung des Spielers und der Gehaltszahlungen nichts geändert werden solle. Neben der unklaren Klub-Zukunft drohe die Verletzung dem Torhüter eine Teilnahme an der WM in Nordamerika zu kosten. Lothar Matthäus (64) drückte bei «Sky» sein Bedauern aus: «Wenn sich das bestätigt, wird es Ende März, bis er wieder spielen kann. Dann muss er die WM-Teilnahme wahrscheinlich abschreiben. Das wäre eine persönliche Tragödie und tut mir sehr leid für ihn.»