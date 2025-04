Der Schweizer Nationalspieler Eray Cömert steigt mit Valladolid nach der 1:5-Niederlage bei Betis Sevilla aus La Liga ab. Für den Klub des Präsidenten Ronaldo ist es der dritte Abstieg in fünf Jahren.

Nach nur einem Jahr in der höchsten Liga

1/5 Betrübte Gesichter bei Trainer Alvaro Rubio und den Spielern von Valladolid: Der Klub ist abgestiegen. Foto: JULIO MUNOZ

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Was sich schon länger angebahnt hat, ist nun fix: Aufsteiger Real Valladolid muss – wie schon nach den letzten beiden Aufstiegen –nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand des Teams von Nati-Verteidiger Eray Cömert auf den Tabellen-17. Alaves 18 Punkte. Aus den bisherigen 33 Meisterschaftspartien resultierten lediglich vier Siege. 13 der letzten 14 Spiele hat die Mannschaft von Interimstrainer Alvaro Rubio verloren.

Den endgültigen K.-o.-Schlag gibts für die Nordspanier am Donnerstagabend. Gegen Betis Sevilla, wo Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez 61 Minuten auf dem Platz steht, kassiert Valladolid eine 1:5-Klatsche. Cömert spielt durch – muss Ende Saison aber wohl kaum den Gang in die zweite Liga antreten. Er läuft in dieser Saison nur auf Leihbasis für Valladolid auf. Im Sommer kehrt er zu Valencia zurück, wo er noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr besitzt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos