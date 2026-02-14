DE
Mit VAR nicht zufrieden
Barcelona legt nach Cup-Klatsche Protest gegen Schiri ein

Barcelona hat nach der 0:4-Pleite gegen Atlético Madrid im Cup Protest gegen den Schiedsrichter eingelegt. Sie fordern unter anderem die Offenlegung der VAR-Kommunikation beim aberkannten Tor von Cubarsi.
Publiziert: vor 20 Minuten
Barclona hat Protest gegen Schiedsrichter Juan Martinez eingelegt.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Barcelona hat nach der 0:4-Klatsche gegen Atlético im Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey offiziell Beschwerde gegen Schiedsrichter Juan Martinez (42) beim spanischen Fussballverband eingelegt. 

Die Katalanen beanstanden das aberkannte Tor von Pau Cubarsi (19) in der Startphase der zweiten Halbzeit. Zudem prangern sie die uneinheitliche Regelauslegung bei Gelben und Roten Karten durch den Schiedsrichter und die Videoassistenten an.

Der Klub fordert die Herausgabe aller Tonaufnahmen der Kommunikation unter den Unparteiischen rund um Cubarsis aberkannten Treffer sowie die Schaffung eines Ethik- und Disziplinarkodex für die Schiedsrichter in Spanien.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
23
18
45
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
24
-4
35
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
24
0
30
10
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
23
-8
28
12
Sevilla FC
Sevilla FC
0:0
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
0:0
24
-9
26
14
FC Girona
FC Girona
23
-15
26
15
Elche CF
Elche CF
24
-4
25
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
