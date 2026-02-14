Barcelona hat nach der 0:4-Pleite gegen Atlético Madrid im Cup Protest gegen den Schiedsrichter eingelegt. Sie fordern unter anderem die Offenlegung der VAR-Kommunikation beim aberkannten Tor von Cubarsi.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Barcelona hat nach der 0:4-Klatsche gegen Atlético im Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey offiziell Beschwerde gegen Schiedsrichter Juan Martinez (42) beim spanischen Fussballverband eingelegt.

Die Katalanen beanstanden das aberkannte Tor von Pau Cubarsi (19) in der Startphase der zweiten Halbzeit. Zudem prangern sie die uneinheitliche Regelauslegung bei Gelben und Roten Karten durch den Schiedsrichter und die Videoassistenten an.

Der Klub fordert die Herausgabe aller Tonaufnahmen der Kommunikation unter den Unparteiischen rund um Cubarsis aberkannten Treffer sowie die Schaffung eines Ethik- und Disziplinarkodex für die Schiedsrichter in Spanien.