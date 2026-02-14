Carlo SteinerRedaktor Sport
Barcelona hat nach der 0:4-Klatsche gegen Atlético im Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey offiziell Beschwerde gegen Schiedsrichter Juan Martinez (42) beim spanischen Fussballverband eingelegt.
Die Katalanen beanstanden das aberkannte Tor von Pau Cubarsi (19) in der Startphase der zweiten Halbzeit. Zudem prangern sie die uneinheitliche Regelauslegung bei Gelben und Roten Karten durch den Schiedsrichter und die Videoassistenten an.
Der Klub fordert die Herausgabe aller Tonaufnahmen der Kommunikation unter den Unparteiischen rund um Cubarsis aberkannten Treffer sowie die Schaffung eines Ethik- und Disziplinarkodex für die Schiedsrichter in Spanien.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
23
18
45
5
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
24
-4
35
7
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
24
0
30
10
Getafe CF
24
-8
29
11
Athletic Bilbao
23
-8
28
12
Sevilla FC
0:0
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
0:0
24
-9
26
14
FC Girona
23
-15
26
15
Elche CF
24
-4
25
16
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg