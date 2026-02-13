DE
Kontroverser VAR-Entscheid
Barcelona jammert nach Klatsche über den Schiedsrichter

Atlético Madrid fertigt Barcelona im Halbfinalspiel-Hinspiel des Copa del Reys mit 4:0 ab. Ein VAR-Entscheid sorgt für Diskussionen nach der Partie.
Publiziert: 11:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Eric Garcia (r.) schiesst ein Eigentor und fliegt mit Rot vom Platz.
Darum gehts

  • Atlético Madrid fegt Barcelona mit einem 4:0 vom Platz
  • Der VAR annulliert Barcelonas Treffer und sorgt für Diskussionen
  • Rückspiel am 3. März: Barça muss 0:4 im Camp Nou aufholen
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Bereits in der dritten Minute hebelt Antoine Griezman (34) mit einem herrlichen Pass auf Giuliano Simeone (23) die gesamte Barça-Abwehr aus. Doch Ter-Stegen-Nachfolger Joan Garcia (24) rettet den frühen Rückstand. Die Madrilenen stehen hoch und üben von Beginn an viel Druck auf die Blaugrana aus. In der 6. Minute wird Innenverteidiger Eric Garcia (25) zu einem Rückpass zum Torhüter gedrängt, doch dieser patzt, was zum Eigentor führt.

Atlético gibt sich mit der frühen Führung nicht zufrieden und übt weiter enormen Druck aus. Dabei trifft Griezmann in der 14., Lookman in der 33. und Álvarez in der 47. Minute vor der Halbzeitpause. Die Barça-Abwehr wirkt bei allen Toren überfordert.

Wurde Barcelona vom VAR ausgebremst?

Die Blaugrana kommen im zweiten Durchgang mit viel Wut aus der Kabine und erzielen in der 52. Minute das vermeintliche 1:4. Doch der VAR schreitet ein. Sieben Minuten lässt sich der Video-Schiedsrichter Zeit, bevor er schlussendlich das Urteil auf Abseits fällt. Frenkie De Jong (28) versteht diesen Entscheid überhaupt nicht. Gegenüber DAZN zeigt sich der Niederländer nach dem Spiel empört: «Dann sah ich ein Bild, das eindeutig zeigt, dass er nicht im Abseits stand. Das im Fernsehen gezeigte Bild zeigte nicht den genauen Moment, in dem Fermín den Ball berührte. Es gibt ein Bild, auf dem Fermín schiesst, während der Verteidiger nur einen Meter von Lewandowski entfernt war.»

Auch Sportdirektor Deco (48) äussert sich nach dem Spiel zum umstrittenen Entscheid: «Ich verstehe es nicht. Wir verstehen es schon lange nicht. Ich sehe keine Verbesserungen durch den VAR, ich sehe keine Verbesserungen in dem, was passiert. Wir tun uns schwer, die Entscheidungen nachzuvollziehen, wir tun uns schwer zu verstehen, warum sie zehn Minuten damit verbringen, die Linien zu ziehen. Es ist kompliziert.»

Schwierige Aufgabe im Rückspiel

Obwohl Barcelona den Rest der zweiten Halbzeit mehrheitlich bestimmt, gelingt kein weiterer Treffer. Darüber hinaus fliegt der Eigentor-Schütze Eric Garcia nach einer Notbremse an Álex Baena mit Rot vom Platz. Die Blaugrana müssen im Rückspiel ein 0:4 aufholen. Immerhin bekommen sie die Gelegenheit, diese Mammutaufgabe vor den heimischen Fans im Camp Nou zu lösen. Das Spiel findet am 3. März statt.

