DE
FR
Abonnieren

Letztes Jahr war es Barça
Der «Scheiss-November» hat nun bei Real zugeschlagen

Real Madrid hat einen zähen November hinter sich. Nach drei Remis in vier Ligapartien verliert der Klub die Tabellenführung an Barcelona. Ein 1:1 gegen Girona offenbart zudem die wachsende Abhängigkeit von Torjäger Kylian Mbappé.
Publiziert: 15:08 Uhr
|
Aktualisiert: 15:50 Uhr
Kommentieren
1/6
Der November verlief für Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé und Jude Bellingham (v.l.) alles andere als erfreulich.
Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts

  • Real Madrid verliert Tabellenführung nach schwachem November
  • Mbappé fordert Teamdynamik-Änderung nach enttäuschendem Unentschieden gegen Girona
  • Real gewann nur zwei von sechs Spielen im November
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

«Barça hat den Scheiss-November an Real weitergegeben.» So titelt die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» am Montagmorgen. Damit spielt das Blatt auf eine Aussage von Barça-Trainer Hansi Flick an, der letztes Jahr froh war, als der elfte Monat des Jahres nach unbefriedigenden Resultaten endlich vorbei war. Heuer war Erzrivale Real Madrid an der Reihe, bei dem mächtig der Wurm drin ist.

Im November gewannen die Königlichen nur zwei von sechs Spielen, dreimal gab es ein Remis, alle in LaLiga. Am Sonntagabend kommt der Hauptstadt-Klub gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Die Tabellenführung ist dadurch an Barcelona übergegangen – dabei betrug Reals Vorsprung auf die Katalanen nach dem Clásico-Sieg Ende Oktober (2:1) fünf Punkte. Jetzt liegt Real einen zurück.

Grosse Mbappé-Abhängigkeit

«Real blamiert sich auf der Auswärtstour», schreibt «Marca» nach dem dritten Unentschieden in der Fremde in Folge. Zur Pause liegen die Madrilenen zurück, nur dank eines Penaltytores von Kylian Mbappé (26) reisen sie mit einem Punkt ab.

Die Abhängigkeit vom Franzosen ist in den letzten Wochen ohnehin markant: Rechnet man alle Tore des Stürmers in dieser Saison weg, hätte Real in der Liga neun Punkte weniger geholt und in der Champions League gegen Marseille (2:1, zwei Tore) und zuletzt gegen Olympiakos (4:3, vier Tore) verloren. 23 Tore stehen auf seinem Konto in dieser Saison, Platz 2 in der internen Rangliste belegt Vinicius Jr. (25) mit fünf.

Mehr zu Real Madrid
Real unterläuft peinlicher Fehler um Bruder von Diogo Jota (†28)
Fauxpas auf Hauptversammlung
Real unterläuft peinlicher Fehler um Bruder von Jota (†28)
Bei Real brodelt es – was Ancelotti zu Alonso sagt
Fünf Stars unzufrieden
Bei Real brodelt es – was Ancelotti zu Alonso sagt

Mbappé äussert klare Forderung

Auf Instagram meldet sich Mbappé nach dem Girona-Spiel zu Wort: «Absolut nicht das Resultat, das wir wollten. Aber die Ligasaison ist noch sehr lang.» Dann stellt er die klare Forderung: «Wir müssen die Dynamik ändern und zeigen, wer wir als Team sind.»

Der grosse Aufreger gibts übrigens in Girona in der 80. Minute. Rodrygo (24) kommt im Strafraum zu Fall, der Penaltypfiff bleibt aber aus. Auch der VAR schaltet sich nicht ein. Zum Unverständnis der Madrilenen. Rodrygo selbst findet nach dem Spiel, dass es «natürlich» ein Penalty sei, genauso Mbappé und Goalie Thibaut Courtois (33). Auch Jude Bellingham (22) findet: «Aber sicher ist das ein Penalty.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
14
23
34
2
Real Madrid
Real Madrid
14
16
33
3
Villarreal CF
Villarreal CF
14
16
32
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
14
16
31
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
14
8
24
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
14
2
24
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Real Sociedad
Real Sociedad
14
-2
16
10
Elche CF
Elche CF
14
-2
16
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
12
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
14
-3
16
13
Sevilla FC
Sevilla FC
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
14
-7
13
16
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
FC Girona
14
-13
12
19
Levante UD
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Girona FC
Girona FC
LaLiga
LaLiga
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Girona FC
        Girona FC
        LaLiga
        LaLiga
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille
        Real Madrid
        Real Madrid
        Champions League
        Champions League