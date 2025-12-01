Real Madrid hat einen zähen November hinter sich. Nach drei Remis in vier Ligapartien verliert der Klub die Tabellenführung an Barcelona. Ein 1:1 gegen Girona offenbart zudem die wachsende Abhängigkeit von Torjäger Kylian Mbappé.

«Barça hat den Scheiss-November an Real weitergegeben.» So titelt die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» am Montagmorgen. Damit spielt das Blatt auf eine Aussage von Barça-Trainer Hansi Flick an, der letztes Jahr froh war, als der elfte Monat des Jahres nach unbefriedigenden Resultaten endlich vorbei war. Heuer war Erzrivale Real Madrid an der Reihe, bei dem mächtig der Wurm drin ist.

Im November gewannen die Königlichen nur zwei von sechs Spielen, dreimal gab es ein Remis, alle in LaLiga. Am Sonntagabend kommt der Hauptstadt-Klub gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Die Tabellenführung ist dadurch an Barcelona übergegangen – dabei betrug Reals Vorsprung auf die Katalanen nach dem Clásico-Sieg Ende Oktober (2:1) fünf Punkte. Jetzt liegt Real einen zurück.

Grosse Mbappé-Abhängigkeit

«Real blamiert sich auf der Auswärtstour», schreibt «Marca» nach dem dritten Unentschieden in der Fremde in Folge. Zur Pause liegen die Madrilenen zurück, nur dank eines Penaltytores von Kylian Mbappé (26) reisen sie mit einem Punkt ab.

Die Abhängigkeit vom Franzosen ist in den letzten Wochen ohnehin markant: Rechnet man alle Tore des Stürmers in dieser Saison weg, hätte Real in der Liga neun Punkte weniger geholt und in der Champions League gegen Marseille (2:1, zwei Tore) und zuletzt gegen Olympiakos (4:3, vier Tore) verloren. 23 Tore stehen auf seinem Konto in dieser Saison, Platz 2 in der internen Rangliste belegt Vinicius Jr. (25) mit fünf.

Mbappé äussert klare Forderung

Auf Instagram meldet sich Mbappé nach dem Girona-Spiel zu Wort: «Absolut nicht das Resultat, das wir wollten. Aber die Ligasaison ist noch sehr lang.» Dann stellt er die klare Forderung: «Wir müssen die Dynamik ändern und zeigen, wer wir als Team sind.»

Der grosse Aufreger gibts übrigens in Girona in der 80. Minute. Rodrygo (24) kommt im Strafraum zu Fall, der Penaltypfiff bleibt aber aus. Auch der VAR schaltet sich nicht ein. Zum Unverständnis der Madrilenen. Rodrygo selbst findet nach dem Spiel, dass es «natürlich» ein Penalty sei, genauso Mbappé und Goalie Thibaut Courtois (33). Auch Jude Bellingham (22) findet: «Aber sicher ist das ein Penalty.»