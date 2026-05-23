Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
37
61
94
2
Real Madrid
37
40
83
3
Villarreal CF
37
22
69
4
Atletico Madrid
37
22
69
5
Real Betis Balompie
37
10
57
6
RC Celta de Vigo
37
4
51
7
Getafe CF
37
-7
48
8
Rayo Vallecano
37
-4
47
9
Valencia CF
37
-11
46
10
Real Sociedad
37
-2
45
11
RCD Espanyol Barcelona
37
-12
45
12
Athletic Bilbao
37
-13
45
13
Sevilla FC
37
-13
43
14
Deportivo Alaves
37
-11
43
15
Levante UD
37
-13
42
16
CA Osasuna
37
-5
42
17
Elche CF
37
-8
42
18
FC Girona
37
-16
40
19
RCD Mallorca
37
-13
39
20
Real Oviedo
37
-31
29