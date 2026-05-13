Spielbeginn
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
35
60
91
2
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
2:1
36
26
72
4
Atletico Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompie
36
12
57
6
RC Celta de Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
35
-8
45
8
Athletic Bilbao
0:0
36
-11
45
9
Real Sociedad
35
-1
44
10
Rayo Vallecano
35
-6
43
11
CA Osasuna
36
-4
42
12
Valencia CF
35
-12
42
13
Sevilla FC
1:2
36
-14
40
14
RCD Espanyol Barcelona
0:0
36
-15
40
15
Elche CF
36
-9
39
16
RCD Mallorca
35
-9
39
17
Levante UD
36
-15
39
18
FC Girona
35
-15
39
19
Deportivo Alaves
35
-13
37
20
Real Oviedo
35
-28
29