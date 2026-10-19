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Auch Güler mit Traumtor
Ist das eines der besten Tore von Mbappé?

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Real Madrid – Sevilla (4:1).
Publiziert: vor 3 Minuten
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LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
9
30
27
2
Atletico Madrid
Atletico Madrid
9
11
22
3
Real Madrid
Real Madrid
9
14
21
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
9
2
19
5
Real Sociedad
Real Sociedad
9
0
16
6
Sevilla FC
Sevilla FC
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
9
3
11
8
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
9
3
11
9
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
9
1
11
10
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-8
11
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
1
9
12
Villarreal CF
Villarreal CF
9
0
9
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
9
-1
8
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-5
8
15
Getafe CF
Getafe CF
8
-6
8
16
Racing Santander
Racing Santander
9
-12
8
17
Levante UD
Levante UD
8
-4
7
18
Elche CF
Elche CF
9
-6
7
19
Valencia CF
Valencia CF
9
-9
6
20
FC Malaga
FC Malaga
9
-12
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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