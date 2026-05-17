Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
36
59
91
2
Real Madrid
36
39
80
3
Villarreal CF
36
24
69
4
Atletico Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompie
36
12
57
6
RC Celta de Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
36
-6
48
8
Real Sociedad
36
-1
45
9
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
Rayo Vallecano
36
-6
44
11
Valencia CF
36
-12
43
12
Sevilla FC
36
-12
43
13
CA Osasuna
36
-4
42
14
RCD Espanyol Barcelona
36
-13
42
15
FC Girona
36
-15
40
16
Deportivo Alaves
36
-12
40
17
Elche CF
36
-9
39
18
RCD Mallorca
36
-11
39
19
Levante UD
36
-15
39
20
Real Oviedo
36
-30
29