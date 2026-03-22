Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
28
22
57
5
Real Betis Balompie
28
8
44
6
RC Celta de Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
29
-1
38
8
Getafe CF
29
-6
38
9
CA Osasuna
29
-1
37
10
RCD Espanyol Barcelona
29
-8
37
11
Valencia CF
29
-10
35
12
Athletic Bilbao
28
-10
35
13
FC Girona
29
-13
34
14
Rayo Vallecano
28
-6
32
15
Sevilla FC
29
-12
31
16
Elche CF
29
-8
29
17
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
RCD Mallorca
29
-13
28
19
Levante UD
29
-14
26
20
Real Oviedo
29
-28
21