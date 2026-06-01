Inigo Perez wird neuer Trainer von Villarreal.

Der FC Villarreal hat einen neuen Trainer: Von Conference-League-Finalist Rayo Vallecano stösst Inigo Perez zum Dritten der abgelaufenen LaLiga-Saison. Für den 38-Jährigen ist es die zweite Station der Trainerkarriere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Villarreal verpflichtet Iñigo Pérez als neuen Cheftrainer bis 2029

Pérez führte Rayo Vallecano ins Conference-League-Halbfinale als Trainer

Der 38-Jährige wird Villarreal in der Champions-League-Saison 2026/27 betreuen

Blick Sportdesk

Der FC Villarreal, Drittplatzierter in der abgelaufenen LaLiga-Saison, hat die Verpflichtung von Inigo Perez als neuen Cheftrainer bekannt gegeben. Der 38-jährige Spanier tritt damit die Nachfolge von Marcelino, mit dem sich das «Gelbe U-Boot» einen Platz in der kommenden Champions-League-Saison gesichert hat, an. Sein Vertrag läuft bis Juni 2029.

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Perez trainierte zuletzt Rayo Vallecano und führte den Madrider Quartierverein in den Final der Conference League. Beim gleichen Klub ist er auch ins Trainergeschäft eingestiegen, zunächst als Assistent von Andoni Iraola. Im Februar 2024 wurde er schliesslich selbst zum Cheftrainer und ersetzte zu diesem Zeitpunkt Francisco Rodriguez.

Auch als Fussballer kann Pérez auf eine beachtliche Karriere zurückschauen. So spielte er unter anderem für Athletic Bilbao, Huesca, Mallorca, Numancia und Osasuna, wo er 2022 seine aktive Laufbahn beendete. Am Dienstag wird er offiziell als neuer Villarreal-Coach vorgestellt.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.