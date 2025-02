1/6 Arda Güler ist bei Real Madrid aussen vor. Foto: Anadolu via Getty Images

Auf einen Blick Arda Güler wartet auf Durchbruch bei Real Madrid trotz Marktwert-Verdreifachung

Trainer Ancelotti kritisiert mangelnde Kommunikation und Trainingsleistung des Türken

Julian Sigrist Praktikant Sport

Im Sommer 2023 wagte der damals 18-jährige Arda Güler den Sprung von Fenerbahce Istanbul zum grossen Real Madrid. 20 Millionen Euro zahlten die Königlichen für das türkische Mega-Talent. Der Hype war gross – auf den Durchbruch bei den Madrilenen wartet man bisher allerdings vergeblich.

Im ersten Jahr bei Real machten Güler, mittlerweile 20 Jahre alt, vor allem Verletzungen zu schaffen. Wegen eines Meniskusschadens und zwei Muskelverletzungen verpasste er in der ersten Saisonhälfte 29 Partien. Erst am 6. Januar 2024 gab der Türke deswegen sein Debüt für die Königlichen. In der Folge kam er vor allem als Joker zum Einsatz.

Zwar gelangen ihm in der restlichen Spielzeit dennoch noch sechs Tore in zehn Liga-Spielen. Trotzdem ist er bei Real Madrid nun offenbar aufs Abstellgleis geraten.

«Ich weiss nicht, ob wir auf einer Wellenlänge sind»

Nach einer starken EM mit drei Torbeteiligungen in fünf Spielen und vielen Einsätzen zu Beginn der aktuellen Saison ist der Flügelspieler mittlerweile nur noch Bankdrücker. In der Liga wartet Güler seit dem 14. Dezember auf einen Startelf-Einsatz.

Im Vorfeld des Pokalspiels gegen Real Sociedad (2:0) am Mittwoch äusserte sich nun Real-Trainer Carlo Ancelotti (65) zur Situation des Youngsters. Zwar mahnte der Italiener, dass es Zeit brauche, um sich in die beste Mannschaft der Welt einzufügen. Trotzdem zeigte er sich mit dem Verhalten des Türken nicht zufrieden. Obwohl alle Spieler, die Zweifel hätten, immer mit ihm reden könnten, verbringe Ancelotti einen «sehr kleinen Teil der Zeit» mit Güler. «Es ist ein Mangel an Kommunikation. Er verbringt viel Zeit mit anderen Leuten. Ich weiss nicht, ob wir da auf einer Wellenlänge sind», so Ancelotti weiter.

Zukunft weiter offen

Bereits vor einigen Tagen hatte das Portal «Relevo» berichtet, dass Ancelotti unzufrieden mit der Trainingsleistung, der Entscheidungsfindung, dem Verhalten im Pressing und der taktischen Disziplin von Güler ist. Nach den neuerlichen Aussagen Ancelottis nehmen die Transfergerüchte um den Türken deshalb weiterhin Fahrt auf.

Laut der «Bild» soll sich nämlich auch der Youngster selbst einen Transfer im Sommer vorstellen können. Mehrere Teams aus England, Italien und Deutschland sind wohl an Güler interessiert. Trotzdem ist auch ein Verbleib bei den Königlichen keinesfalls ausgeschlossen. Einerseits ist die Zukunft von Ancelotti bei Real weiterhin offen, andererseits soll die Vereinsführung nach wie vor sehr überzeugt von Gülers Fähigkeiten sein.

