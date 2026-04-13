Real Madrid plant die neue Saison – und offenbar auch eine Rückkehr von Toni Kroos: Der langjährige Spieler der Königlichen soll eine Rolle in der sportlichen Organisation übernehmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid will Toni Kroos zurückholen, aber nicht als Spieler

Präsident Pérez fördert Kroos' Rückkehr in die sportliche Organisation des Klubs

Kroos gewann fünf Champions-League-Titel und vier Meisterschaften mit Real War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Real Madrid plant ein Comeback von Toni Kroos (36) – allerdings abseits des Spielfelds. Wie die spanische Sportzeitung «As» schreibt, soll der ehemalige Mittelfeld-Star ab der kommenden Saison eine Rolle in der sportlichen Organisation des Klubs übernehmen. Präsident Florentino Perez (79) persönlich drängt auf die Rückkehr des Deutschen, wobei die Details der Zusammenarbeit noch offen sind.

Kroos spielte von 2014 bis 2024 für die Königlichen und beendete anschliessend dort auch seine Karriere. Mit Real Madrid gewann der Weltmeister von 2014 fünfmal die Champions League und viermal die spanische Meisterschaft, was ihm einen Legendenstatus einbrachte. Sein Einfluss könnte laut Klub-Führung entscheidend für die zukünftige Entwicklung sein.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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