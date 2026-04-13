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In neuer Rolle
Kehrt Toni Kroos zu Real Madrid zurück?

Real Madrid plant die neue Saison – und offenbar auch eine Rückkehr von Toni Kroos: Der langjährige Spieler der Königlichen soll eine Rolle in der sportlichen Organisation übernehmen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Kehrt Toni Kroos zu Real Madrid zurück?
Foto: imago/HMB-Media

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrid will Toni Kroos zurückholen, aber nicht als Spieler
  • Präsident Pérez fördert Kroos' Rückkehr in die sportliche Organisation des Klubs
  • Kroos gewann fünf Champions-League-Titel und vier Meisterschaften mit Real
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Blick Sportdesk

Real Madrid plant ein Comeback von Toni Kroos (36) – allerdings abseits des Spielfelds. Wie die spanische Sportzeitung «As» schreibt, soll der ehemalige Mittelfeld-Star ab der kommenden Saison eine Rolle in der sportlichen Organisation des Klubs übernehmen. Präsident Florentino Perez (79) persönlich drängt auf die Rückkehr des Deutschen, wobei die Details der Zusammenarbeit noch offen sind.

Kroos spielte von 2014 bis 2024 für die Königlichen und beendete anschliessend dort auch seine Karriere. Mit Real Madrid gewann der Weltmeister von 2014 fünfmal die Champions League und viermal die spanische Meisterschaft, was ihm einen Legendenstatus einbrachte. Sein Einfluss könnte laut Klub-Führung entscheidend für die zukünftige Entwicklung sein.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
31
7
46
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
31
-1
39
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
31
-12
38
11
FC Girona
FC Girona
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
31
-9
35
14
Valencia CF
Valencia CF
31
-12
35
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
31
-9
34
16
Sevilla FC
Sevilla FC
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
31
-11
33
18
Elche CF
Elche CF
31
-8
32
19
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
20
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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