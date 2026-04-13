Darum gehts
- Real Madrid will Toni Kroos zurückholen, aber nicht als Spieler
- Präsident Pérez fördert Kroos' Rückkehr in die sportliche Organisation des Klubs
- Kroos gewann fünf Champions-League-Titel und vier Meisterschaften mit Real
Real Madrid plant ein Comeback von Toni Kroos (36) – allerdings abseits des Spielfelds. Wie die spanische Sportzeitung «As» schreibt, soll der ehemalige Mittelfeld-Star ab der kommenden Saison eine Rolle in der sportlichen Organisation des Klubs übernehmen. Präsident Florentino Perez (79) persönlich drängt auf die Rückkehr des Deutschen, wobei die Details der Zusammenarbeit noch offen sind.
Kroos spielte von 2014 bis 2024 für die Königlichen und beendete anschliessend dort auch seine Karriere. Mit Real Madrid gewann der Weltmeister von 2014 fünfmal die Champions League und viermal die spanische Meisterschaft, was ihm einen Legendenstatus einbrachte. Sein Einfluss könnte laut Klub-Führung entscheidend für die zukünftige Entwicklung sein.
Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
31
20
61
4
Atletico Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompie
31
7
46
6
RC Celta de Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
31
-1
39
10
RCD Espanyol Barcelona
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
31
-12
38
11
FC Girona
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
31
-9
35
14
Valencia CF
31
-12
35
15
RCD Mallorca
31
-9
34
16
Sevilla FC
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
31
-11
33
18
Elche CF
31
-8
32
19
Real Oviedo
31
-24
27
20
Levante UD
30
-16
26