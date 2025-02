Lamine Yamal absolvierte am Montag gegen Rayo Vallecano sein 100. Profi-Spiel. Mit 17 Jahren hat er das deutlich früher geschafft als viele andere Superstars.

1/5 Absolvierte am Montag sein 100. Profi-Spiel: Lamine Yamal. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Lamine Yamal erreicht 100. Profispiel mit 17 Jahren und 219 Tagen

Jüngster Spieler in europäischen Top-Ligen mit diesem Meilenstein

45 Torbeteiligungen in ersten 100 Spielen, knapp hinter Messi mit 53 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Julian Sigrist Praktikant Sport

Spanischer Meister, Europameister, Gewinner der Kopa Trophy und der Auszeichnung als Golden Boy. All diese Titel hat Lamine Yamal in seiner noch so jungen Karriere bereits gewonnen. Nun hat der Spanier erneut einen Grund zum Feiern.

Mit gerade einmal 17 Jahren und 219 Tagen stand er am Montag beim Ligaspiel gegen Rayo Vallecano (1:0) zum 100. Mal als Profi auf dem Platz. Ein neuer Meilenstein für den Teenager. Davon lief Yamal 83 Mal für Barcelona und 17 Mal für Spanien auf. Dabei erzielte er 21 Tore und bereitete 26 weitere vor.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jünger als andere Superstars

Mit 47 Torbeteiligungen in den ersten 100 Spielen liegt Yamal in dieser Kategorie nur knapp hinter Lionel Messi (37), der es auf 53 Skorerpunkte schaffte. Allerdings war Messi auch «schon» 20 Jahre und 105 Tage alt, als er im Oktober 2007 sein 100. Spiel absolvierte.

Geschlagen geben muss sich hingegen Cristiano Ronaldo (40), der auf 36 Torbeteiligungen in seinen ersten 100 Spielen kommt. Und auch er kommt bezüglich Alter nicht an den Spanier heran. Bei seinem 100. Spiel war «CR7» 19 Jahre und 262 Tage alt. Real-Star Kylian Mbappé (26) erreichte diese Marke mit 19 Jahren und 56 Tagen. Dieser konnte bis zu seinem 100. Spiel auch schon unglaubliche 74 Torbeteiligungen sammeln.

Noch etwas jünger waren zum Beispiel Eduardo Camavinga (22) oder PSG-Youngster Warren Zaïre-Emery (18), die ihr 100. Spiel beide mit 18 absolvierten. Gegen Yamals Meilenstein mit 17 Jahren und 219 Tagen scheint aber, zumindest in den europäischen Top-Ligen, kein Kraut gewachsen.