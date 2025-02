Der 1. FC Heidenheim ist nach seinem märchenhaften Aufstieg in die Bundesliga endgültig in der Realität angekommen. Das Team droht, abzusteigen – und muss gleichzeitig auf europäischer Bühne antreten.

Der 1. FC Heidenheim liegt in der Bundesliga auf einem Abstiegsplatz.

Auf einen Blick Heidenheim vor Abstieg nach fünf Niederlagen in Folge

Trainer Frank Schmidt führte den Verein in 17 Jahren nach Europa

Pascal Keusch Praktikant Sport

Fünf Spiele, fünf Pleiten – das ist die bittere Bilanz der letzten Wochen für den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga. Nach Monaten der Euphorie ist der Sensationsaufsteiger der letzten Saison jetzt von der knallharten Realität eingeholt worden.

Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun bereits sieben Punkte. Für das Team von Club-Urgestein Frank Schmidt (51) stehen jetzt gleich reihenweise Schicksalsspiele an. Die Traumreise droht, in einem Albtraum zu enden.

Was war der Aufstieg des Kleinstadt-Clubs Heidenheim märchenhaft – nicht nur aufgrund der Dramaturgie des Aufstiegsspiels in die 1. Bundesliga: Der Heidenheimer Siegtreffer durch Tim Kleindienst war damals erst in der neunten Minute der Nachspielzeit gefallen. Es war aber auch die Krönung der Arbeit des langjährigen Trainers Schmidt. Dieser hatte die Mannschaft 2007 in der viertklassigen Oberliga übernommen und führte den Verein innert 17 Jahren bis nach Europa.

Kommt der Mutmacher zur rechten Zeit?

Bundesliga, Conference League – diese Saison hat es für die Heidenheimer so richtig in sich. Nach dem zweiten Spieltag stand das Team gar an der Spitze der Liga. Doch mittlerweile geistert die Abstiegsangst durch die Voith-Arena, dem Stadion des 1. FCH. Während man unter der Woche internationale Spiele gegen Teams wie Chelsea oder den FC St. Gallen bestreiten durfte, ging es in der Liga bergab. Nur eines der letzten 17 Bundesligaspiele konnte die Mannschaft gewinnen. In einem Interview mit «Blick» erklärte Schmidt noch im vergangenen Dezember, dass die Doppelbelastung vor allem mental eine grosse Herausforderung darstelle: «Wenn du dann in so eine Negativspirale reinkommst, macht es das noch einmal schwieriger, um da rauszukommen.»

Nach dem Mutmacher-Sieg im Hinspiel der Conference League Playoffs gegen Kopenhagen (2:1) vergangene Woche folgte nun eine erneute Niederlage in der Liga gegen Mainz. Daraufhin kritisierte Coach Schmidt: «Insgesamt sind wir eben nicht gut genug, um Bundesligaspiele zu gewinnen. So ehrlich müssen wir sein.» Auch Torhüter und Club-Legende Kevin Müller reagierte selbstkritisch: «Nach vorne sind wir zu ungefährlich, hinten kriegen wir es auch nicht hin.»

Zwölf Spieltage bleiben, um den Absturz zurück in die Zweitklassigkeit zu vermeiden. Im Tabellenkeller liegt Heidenheim punktgleich mit dem Tabellen-17. Bochum auf dem Relegationsplatz. Der Letzte Holstein Kiel ist nur einen Zähler schlechter. Aber vorher wartet nochmals eine Prise Euphorie: Am Donnerstag empfängt man Kopenhagen zum Europacup-Rückspiel. Ein Weiterkommen wäre der nächste Coup von Schmidt & Co. Es wäre ein Mutmacher zum richtigen Zeitpunkt.