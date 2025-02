1/5 Harry Kane und Bayern München führen gegen Celtic Glasgow vor dem Rückspiel mit 2:1. Foto: IMAGO/Shutterstock

Auf einen Blick 16 Playoff-Mannschaften kämpfen um acht Achtelfinal-Plätze

Teams bilden Duos für Achtelfinal-Auslosung

Die erste CL-Saison im neuen Modus bietet uns diese Woche weitere Action. Nachdem Ende Januar der achte und letzte Spieltag ausgetragen wurde, stehen nun die Rückspiele der Playoffs an, um die zweite Hälfte der Achtelfinalisten zu bestimmen. Aufgrund ihrer Endplatzierung in der Ligaphase stehen die Teams auf den Rängen 1-8 (Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille und Aston Villa) bereits in der Runde der letzten 16 und dürfen ihr Achtelfinal-Rückspiel vor heimischer Kulisse austragen.

In den Playoff-Rückspielen vom Dienstag und Mittwoch werden nun deren Gegner gesucht, wobei insgesamt 16 Mannschaften um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Darunter befinden sich mit Bayern München, Paris Saint-Germain, Real Madrid oder Manchester City absolute Schwergewichte. Letztere treffen im alles entscheidenden Rückspiel am Mittwoch im Bernabéu aufeinander, das Hinspiel in England endete mit 3:2 für die Spanier.

Die Champions-League-Playoffs im Überblick Dienstag (18.02.) AC Milan - Feyenoord Rotterdam (Zwischenstand: 0:1, Rückspiel um 18:45 Uhr)

Atalanta Bergamo - Club Brügge (1:2, 21:00 Uhr)



Bayern München - Celtic Glasgow (2:1, 21:00 Uhr)

Benfica Lissabon - AS Monaco (1:0, 21:00 Uhr) Mittwoch (19.02.) Borussia Dortmund - Sporting Lissabon (Zwischenstand: 3:0, Rückspiel um 18:45 Uhr)

Paris Saint-Germain - Stade Brest (3:0, 21:00 Uhr)

Real Madrid - Manchester City (3:2, 21:00 Uhr)

Madrid-Derby im Achtelfinal möglich

Wagen wir noch den Blick auf die Achtelfinals. Ausgelost werden sie am Freitag (21. Februar, 12:00 Uhr), auch dann gibts wieder das Prozedere mit den Zweiergrüppchen. Zum einen bilden die acht direkt qualifizierten Achtelfinalisten vier Duos (1./2., 3./4., 5./6. und 7./8.), zum anderen die jeweiligen Sieger der Playoff-Begegnungen im gleichen Pfad.

So würde beispielsweise auf den Sieger des Playoff-Duells zwischen dem BVB und Sporting Lissabon entweder Aston Villa (8. Platz in Ligaphase) oder Lille (7. Platz) warten. Würde sich ManCity noch gegen Real durchsetzen, ginge es gegen Leverkusen oder Atlético Madrid weiter. Zur Erinnerung: Würde Bayern in den Playoffs weiterkommen, wäre ein Duell mit Xhakas Leverkusen möglich – genauso das Madrid-Derby!



Die Pfade für die Achtelfinals sind übrigens vordefiniert. Setzen sich in allen Playoff-Begegnungen die nach der Ligaphase bestplatzierten Teams durch, würden der 1. und 2. der Vorrunde auf den 15. oder 16. treffen, der 3. und 4. auf den 13. oder 14. und so weiter.