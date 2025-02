1/5 Vinicius Junior spielt gegen Manchester City gross auf. Foto: OLI SCARFF

AFP Agence France Presse

Zwei Torvorlagen und die Auszeichnung «Man of the Match»: Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior hat sich von dem provokanten Banner in der Fankurve von Manchester City vor dem Champions-League-Gipfeltreffen nicht aus der Fassung bringen lassen – im Gegenteil. «Ich habe das Banner der City-Fans gesehen, und es hat mich noch mehr motiviert», sagte der Brasilianer trotzig nach dem 3:2-Erfolg der Königlichen in Manchester.

«Wenn gegnerische Fans so etwas machen, gibt mir das mehr Kraft, ein grossartiges Spiel zu machen», erklärte der 24-Jährige. Titelverteidiger Real steckte ein 0:1 und ein 1:2 weg und hat nun für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche im heimischen Estadio Santiago Bernabéu beste Aussichten auf die Achtelfinals.

Hohn der City-Fans

Was war überhaupt passiert? Beim Einlaufen der Mannschaften ins Etihad Stadium hatten Anhänger des englischen Meisters ein grosses Banner mit einem Motiv präsentiert, auf dem der spanische Europameister Rodri, Citys derzeit verletzter Taktgeber, den Ballon d'Or bei der Verleihung küsst. Daneben stand eine Botschaft, mit der sich die Fans wohl über Vinicius lustig machten.

«Stop Crying Your Heart Out», hiess es in Anlehnung an den gleichnamigen Song der City-freundlichen Band Oasis. Also: «Hör auf, so herzzerreissend zu weinen.» Zudem pfiffen die Fans in Manchester Vinicius zu Beginn der Partie bei jeder Ballberührung aus.

Den Ballon d'Or hatte Ende Oktober Rodri gewonnen, was vonseiten Reals zu einem Eklat geführt hatte. Der spanische Rekordmeister hatte die Veranstaltung damals kurzfristig boykottiert, nachdem offenbar durchgesickert war, dass weder Vinicius noch ein anderer Real-Profi Sieger sein würde.

In der vergangenen Saison hatten die Madrilenen neben der spanischen Meisterschaft auch die Champions League gewonnen. Im Dezember wurde Vinicius dann als Fifa-Weltfussballer ausgezeichnet.