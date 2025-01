1/6 In der Konferenz von Blue am Mittwoch nicht zu sehen: Thomas Müller und die Bayern. Foto: Getty Images

Florian Raz Reporter Fussball

Der Gegensatz ist deutlich. «125 Menschen im Einsatz – und das alles live und in höchster Qualität. Was für eine Leistung!», jubelt Claudia Lässer (48) auf Linkedin über den Champions-League-Abend auf Blue. Unterdessen sammelt sich auf Instagram die nicht immer zitierfähige Kritik der Kundschaft.

Jugendfrei zusammengefasst: Es stösst auf wenig Verständnis, dass der Schweizer Bezahlsender im Gegensatz etwa zum deutschen Dienst Dazn keine Konferenz mit allen Spielen angeboten hat. Stattdessen gab es auf Blue eine Schaltung mit 8 der 18 Partien – und das auch noch ohne eigenen Konferenz-Kommentar. Blick hat bei Lässer nachgefragt, der CEO der Entertainment Programm AG.

Blick: Frau Lässer, ich war gestern Abend irritiert.

Claudia Lässer: Wieso?

Es waren 18 Spiele der Champions League angekündigt. Und dann waren die gar nicht alle in der Konferenz Ihres Senders zu sehen.

Wir haben gestern Abend alle 18 Partien gezeigt, mit bestem Service und dazu ein Studio mit Experten. Daneben haben wir uns entschieden, eine Konferenz anzubieten, bei der wir jene Teams zeigen, die grosses Interesse wecken oder bei denen es um etwas geht. Stellen Sie sich vor, wir hätten alle 18 Spiele in der Konferenz gezeigt! Da hüpfst du praktisch von einem Tor zum nächsten. Ohne Zeit für Einordnung oder Analyse.

Ich bin mit meiner Irritation nicht allein. Die Kommentare auf den sozialen Medien zur Konferenz sind sehr negativ.

Wir müssen aufpassen, dass wir das richtig einordnen. Wenn es dreissig Kommentare gibt, dann bewegt sich das im Vergleich zu unserem gesamten Publikum in einem minimalen Bereich. Der riesige Rest war offenbar sehr happy. Was wir aber gelernt haben: Wir müssen die Kunden besser führen. Wir müssen ihnen klarer machen, was sie in der Konferenz zu sehen bekommen.

In Ihrer Werbung war immer von den 18 Spielen die Rede, die an diesem Abend zeitgleich kommen würden.

Und unsere Kundinnen konnten all diese Spiele anwählen. Wir bieten die Funktion, dass man sich die Highlights während des Spiels anzeigen lassen kann. So können die Leute selbst von Match zu Match hüpfen. Das ist in der Schweiz einzigartig und wird rege genutzt. Aber eben: Wir müssen deutlicher aufzeigen, was in unserer Konferenz drin ist.

Werden Sie auf die unzufriedenen Kundinnen und Kunden zugehen?

Natürlich ist der Kontakt wichtig. Aber ich muss auch ehrlich sagen: Ich bin stolz. Was wir gestern geboten haben, war einmalig: 18 Spiele, alle live kommentiert, dazu ein Studio, danach die Highlights auch im Free-TV auf Blue Zoom und dazu die Websites und sozialen Medien bespielt.

Ist so ein Abend mit 18 Spielen zur selben Zeit für einen Sender in einem kleinen Land wie der Schweiz nicht schlicht eine zu grosse Kiste?

Wir dürfen ja im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich auch noch alles in drei Sprachen produzieren: Deutsch, Französisch und Italienisch. Unter diesen Voraussetzungen haben wir einen grossartigen Job gemacht. Insgesamt waren 125 Mitarbeitende im Einsatz.

Haben denn auch besonders viele Menschen eingeschaltet bei diesem wilden Ritt?

Es war ein sehr guter Abend. Wir sind sowieso glücklich mit dem neuen Ligamodus. Er bringt uns mehr Reichweite, weil es nicht mehr wie früher im Dezember Spiele gibt, in denen es um nichts mehr geht.

