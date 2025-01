Die Erlösung von der Last der Champions League ist die letzte YB-Chance, in der Meisterschaft auf Kurs zu kommen. Vielleicht aber reift bald die Erkenntnis: YB ist nur noch Mittelmass! Ein Kommentar.

Alain Kunz Reporter Fussball

Da dachte man, die Champions League könne ein Booster werden für die Meisterschaft. Elan holen. Viel, ganz viel lernen von den Grossen und Grössten. Wie es Trainer Giorgio Contini (51) gebetsmühlenartig gepredigt hat: Es gehe darum, Erkenntnisse zu sammeln für den weiteren Weg.

Welche Erkenntnisse Contini sammeln konnte, weiss ich nicht. Und wenn, dann nur solche, wie man es nicht machen sollte. Bei den Spielern wurde der Frust von Spiel zu Spiel grösser. Am Ende spürte man nicht mal mehr richtige Vorfreude auf die Königsklasse. Ein Desaster!

Kein Naturgesetz, Grosse nicht ärgern zu können

Und ein Alptraum. Zum Glück für die Berner ist er nun vorbei. Mit einem letzten, aber ultimativen Frust-Auftritt. Dieses 0:1 gegen Roter Stern war der schwächste von vielen schwachen Auftritten. Und soll mir niemand sagen, dass es ein Naturgesetz sei, dass man einen Grossen nicht ärgern kann. Das hat der letzte Spieltag nochmals eindrücklich gezeigt. Das hat YB selber gezeigt mit dem starken Spiel gegen Inter Mailand. Immerhin die Nummer vier in der Schlusstabelle des neuen Formats. Und das hat YB in den drei vorangehenden Kampagnen mit Siegen gegen Manchester United oder Juventus Turin bewiesen.

Nun hat YB dieses Martyrium, das für die Schweiz in Sachen Koeffizient ein Alptraum war, hinter sich. In der europäischen Saisonrangliste sind wir gerade mal die Nummer 19, noch hinter Slowenien, Norwegen oder Zypern. In der Fünfjahreswertung stehen wir auf dem 14. Platz. Ohne Aussicht auf Verbesserung.

YB 2024/25 - ein Buch mit sieben Siegeln

Zurück zu YB. Zum Team, das zur falschen Zeit am falschen Ort war. Jetzt, da der internationale Alptraum vorbei ist, gilt der Fokus bloss noch nationalen Wettbewerben. Die beiden ersten Meisterschaftsauftritte unter Giorgio Contini waren indes reichlich desillusionierend. Den Schalter, den es umzulegen gilt, hat noch niemand gefunden. Nicht der Coach, erst recht nicht die Spieler. Rückkehrer Christian Fassnacht (31) kann ein Schlüssel sein. Ob das reicht?

Dieses Team, rein von den Anlagen her hochbegabt, ist ein Buch mit sieben Siegeln. Seine letzte Rettung ist dieses Champions-League-Out. Aber vielleicht verpasst man sogar die Championship Group und hat keine Chance, sich via Meisterschaft europäisch zu qualifizieren. Das würde bedeuten: YB ist wirklich nur noch Mittelmass, weil es nie angedeutet hat, dass es besser ist. Anders als in der David-Wagner-Saison. Es wäre das Ende einer Ära.

1:45 Captain Benito macht deutlich: «Diese Kampagne war für uns eine grosse Enttäuschung»

