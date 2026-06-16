Antonio Rüdiger (33) weilt gerade mit der DFB-Elf an der WM in Nordamerika – und klärt gleichzeitig seine Zukunft in Spanien. Wie aus einer Mitteilung von Real Madrid hervorgeht, wird der auslaufende Vertrag mit dem Innenverteidiger um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Zu diesem Zeitpunkt wird er seit seinem Wechsel 2022 fünf Jahre in der spanischen Hauptstadt verbracht haben.
Rüdiger selbst schreibt auf Instagram: «Ich bin noch nicht fertig. Meine Reise bei Real Madrid zu verlängern, macht mich stolz, aber mehr noch ist es ein Bekenntnis, mit meinen Teamkollegen den Turn-Around zu schaffen zu wollen.» Tatsächlich ist die letzte Saison sowohl für den Klub als auch für den Spieler harzig verlaufen: Aufgrund von Verletzungen kam Rüdiger wettbewerbsübergreifend nur auf 26 Einsätze für die Königlichen, die zum zweiten Mal in Folge titellos geblieben sind.