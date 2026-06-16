Antonio Rüdiger bleibt ein Jahr länger bei Real Madrid: Der deutsche Verteidiger unterschreibt bei den Königlichen einen Vertrag bis 2027 – trotz einer zuletzt harzigen Saison.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Antonio Rüdiger (33) weilt gerade mit der DFB-Elf an der WM in Nordamerika – und klärt gleichzeitig seine Zukunft in Spanien. Wie aus einer Mitteilung von Real Madrid hervorgeht, wird der auslaufende Vertrag mit dem Innenverteidiger um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Zu diesem Zeitpunkt wird er seit seinem Wechsel 2022 fünf Jahre in der spanischen Hauptstadt verbracht haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Rüdiger selbst schreibt auf Instagram: «Ich bin noch nicht fertig. Meine Reise bei Real Madrid zu verlängern, macht mich stolz, aber mehr noch ist es ein Bekenntnis, mit meinen Teamkollegen den Turn-Around zu schaffen zu wollen.» Tatsächlich ist die letzte Saison sowohl für den Klub als auch für den Spieler harzig verlaufen: Aufgrund von Verletzungen kam Rüdiger wettbewerbsübergreifend nur auf 26 Einsätze für die Königlichen, die zum zweiten Mal in Folge titellos geblieben sind.