Kylian Mbappé wird bei Real Madrid die prestigeträchtige Rückennummer 10 übernehmen. Der französische Superstar bestätigte dies in einem knappen Beitrag auf X, nachdem Luka Modric den Verein verlassen hatte.

1/7 Kylian Mbappé wird künftig nicht mehr mit der Nummer 9 auf dem Rücken auflaufen. Foto: Getty Images

Darum gehts Kylian Mbappé wird bei Real Madrid die Rückennummer 10 tragen

Mbappé tritt in Fussstapfen von Vereinslegenden wie Modric und Figo

Real Madrid erhofft sich hohen Erlös durch Trikotverkäufe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Kylian Mbappé, der Superstar von Real Madrid, wird in der kommenden Saison die prestigeträchtige Rückennummer 10 tragen. Der französische Stürmer scheint dies mit einem knappen Beitrag auf der Plattform X, zu bestätigen, indem er lediglich die Zahl «10» postet. Vom Verein gibts bislang noch keine offizielle Bestätigung.

Diese Nummer wurde zuvor acht Jahre lang von Luka Modric getragen und ist nun erstmals wieder frei. Die spanische Zeitung «Marca» kommentiert Mbappés Ankündigung als «vielleicht etwas kurz, aber marketingtechnisch sehr effektiv». In seiner Debütsaison bei den Königlichen trug Mbappé noch die Nummer 9, die damit wieder frei wird. Für die französische Nationalmannschaft läuft der 26-Jährige bereits seit Jahren mit der 10 auf, auf Vereinsebene war dies nur in seinen letzten Jahren bei der AS Monaco der Fall.

Mehr Gewinn durch Trikotverkäufe?

Mit dem Wechsel zur Nummer 10 tritt Mbappé in die Fussstapfen einiger Vereinslegenden von Real Madrid. Neben Modric trugen in der Vergangenheit Spieler wie Luis Figo, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Fernando Hierro oder Günter Netzer diese ikonische Zahl auf dem Rücken. Der Verein erhofft sich durch den Nummernwechsel wohl eine Steigerung der Trikotverkäufe.

Angepeilt werden Erlöse wie in der Saison 2009/10, in der Cristiano Ronaldo erstmals für Real Madrid spielte und die Nummer 9 trug. Damals wurden laut «Marca» anfänglich 15 Trikots pro Minute verkauft, insgesamt gingen mehr als eine Million Shirts von «CR7» über die Ladentheke. Dies führte zu einem Umsatz von über 100 Millionen Euro. Es bleibt abzuwarten, ob Mbappé mit seiner neuen Nummer ähnliche Verkaufszahlen generieren kann.