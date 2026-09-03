Kylian Mbappé sorgt unfreiwillig für Schlagzeilen. Der Fussballstar von Real Madrid soll das Entführungsziel einer kriminellen Bande gewesen sein.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Drei Spiele, drei Siege – Kylian Mbappé (27) ist mit Real Madrid optimal in die neue Saison gestartet. Nun sorgt der französische Nationalspieler abseits des Rasens für Schlagzeilen – und das nicht freiwillig.

Wie die Zeitung «Le Parisien» berichtet, soll die kriminelle Bande eines 18-Jährigen eine Reihe von Entführungen und Raubüberfällen geplant haben. Auf einer 26 Personen umfassenden Liste mit möglichen Entführungszielen stand demnach auch Mbappés Name.

Der 18-Jährige namens Clément L. sitzt derzeit in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft. Er wurde unter anderem wegen bandenmässigen Raubes angeklagt. Gemeinsam mit seiner Bande soll er zwischen dem 11. April und 19. August mehrere Taten durchgeführt oder geplant haben.

Vermittler oder Drahtzieher?

Nach seiner Festnahme hat der französisch-schweizerische Doppelbürger aus dem Gefängnis heraus weiterhin seine Kontakte gepflegt – bis die Vollzugsbeamten die zwei Handys bei ihm gefunden haben. Sie wurden beschlagnahmt und durchsucht. Dabei wurde die Liste entdeckt, auf der neben Mbappé auch die Namen von Musikern, Unternehmern und Juwelieren standen.

Der Verhaftete selbst bestritt bei der Vernehmung, der Drahtzieher zu sein, und betonte stattdessen, lediglich die Rolle des Vermittlers zwischen einem mysteriösen Boss und Handlangern zu haben. Er sei sich bewusst, dass die Vorwürfe schwerwiegend sind. «Aber ich bin in Einzelhaft, umgeben von Verrückten und Terroristen, und ich glaube nicht, dass mir das guttun wird.» Nichtsdestotrotz bleibt er weiterhin in Haft. Denn Clément L. ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde schon zweimal verurteilt, einmal wegen eines Drogendelikts und einmal wegen eines Raubüberfalls.

Wie gross die Gefahr war, in der Kylian Mbappé tatsächlich schwebte, bleibt offen. Ebenso, wie stark ihn diese Schlagzeilen beschäftigen.