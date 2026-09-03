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Französische Medien berichten
Wollte eine kriminelle Bande Fussball-Star Mbappé entführen?

Kylian Mbappé sorgt unfreiwillig für Schlagzeilen. Der Fussballstar von Real Madrid soll das Entführungsziel einer kriminellen Bande gewesen sein.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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War Kylian Mbappé Ziel eines Entführungsplans?
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Drei Spiele, drei Siege – Kylian Mbappé (27) ist mit Real Madrid optimal in die neue Saison gestartet. Nun sorgt der französische Nationalspieler abseits des Rasens für Schlagzeilen – und das nicht freiwillig.

Wie die Zeitung «Le Parisien» berichtet, soll die kriminelle Bande eines 18-Jährigen eine Reihe von Entführungen und Raubüberfällen geplant haben. Auf einer 26 Personen umfassenden Liste mit möglichen Entführungszielen stand demnach auch Mbappés Name. 

Der 18-Jährige namens Clément L. sitzt derzeit in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft. Er wurde unter anderem wegen bandenmässigen Raubes angeklagt. Gemeinsam mit seiner Bande soll er zwischen dem 11. April und 19. August mehrere Taten durchgeführt oder geplant haben.

Vermittler oder Drahtzieher?

Nach seiner Festnahme hat der französisch-schweizerische Doppelbürger aus dem Gefängnis heraus weiterhin seine Kontakte gepflegt – bis die Vollzugsbeamten die zwei Handys bei ihm gefunden haben. Sie wurden beschlagnahmt und durchsucht. Dabei wurde die Liste entdeckt, auf der neben Mbappé auch die Namen von Musikern, Unternehmern und Juwelieren standen.

Der Verhaftete selbst bestritt bei der Vernehmung, der Drahtzieher zu sein, und betonte stattdessen, lediglich die Rolle des Vermittlers zwischen einem mysteriösen Boss und Handlangern zu haben. Er sei sich bewusst, dass die Vorwürfe schwerwiegend sind. «Aber ich bin in Einzelhaft, umgeben von Verrückten und Terroristen, und ich glaube nicht, dass mir das guttun wird.» Nichtsdestotrotz bleibt er weiterhin in Haft. Denn Clément L. ist kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde schon zweimal verurteilt, einmal wegen eines Drogendelikts und einmal wegen eines Raubüberfalls.

Wie gross die Gefahr war, in der Kylian Mbappé tatsächlich schwebte, bleibt offen. Ebenso, wie stark ihn diese Schlagzeilen beschäftigen.

LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
3
10
9
2
Real Madrid
Real Madrid
3
8
9
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
4
7
4
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
3
4
7
5
CA Osasuna
CA Osasuna
3
2
7
6
Sevilla FC
Sevilla FC
3
1
6
7
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
-1
6
8
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
3
2
5
9
Levante UD
Levante UD
3
0
4
9
Racing Santander
Racing Santander
3
0
4
11
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
3
1
3
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
-2
3
13
Real Sociedad
Real Sociedad
3
-3
3
14
Getafe CF
Getafe CF
3
-3
3
15
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-1
2
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
3
-3
1
16
Valencia CF
Valencia CF
3
-3
1
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
-4
1
19
Elche CF
Elche CF
3
-6
1
20
FC Malaga
FC Malaga
3
-6
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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