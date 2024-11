1/5 Die Flut macht auch vor dem Haus von Barça-Star Robert Lewandowski kein Halt. Foto: IMAGO/Pressinphoto

Auf einen Blick Flut verwüstet Haus von Barça-Star Robert Lewandowski

Garage möglicherweise überschwemmt, Wohnzimmer und Küche bleiben trocken

Mindestens 217 Tote, 1500 bis 2500 Menschen wegen Unwetter vermisst

Carlo Steiner Praktikant Sport

Die Flut in Spanien hat offenbar auch das Haus von Barça-Star Robert Lewandowski (36) und seiner Frau erreicht. In einer Instagram-Story zeigt Anna Lewandowska (36) am Montag einen überschwemmten Raum – mutmasslich bei sich zu Hause in Castelldefels in der Nähe von Barcelona. Die Garage steht unter Wasser, als Beweis hält Lewandowska ihre nackten Füsse ins Wasser.

Doch ganz so schlimm scheint es um das Anwesen des polnischen Ehepaars nicht zu stehen. In einem zweiten Video sind Teile des Wohnzimmers und der Küche zu sehen, die beide trocken sind. Im Garten ist lediglich der Boden noch etwas nass.

Viel schlimmer sehen die weiteren Aufnahmen aus ihrem Wohnort Castelldefels aus, die Lewandowska ebenfalls auf Instagram veröffentlicht. Das Wasser steht hoch, Autos kämpfen sich mit Mühe durch die überfluteten Strassen. Im ganzen Land sind der Katastrophe mindestens 217 Menschen zum Opfer gefallen. Diversen Medienberichten zufolge werden noch 1500 bis 2500 Personen vermisst.