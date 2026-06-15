Bradley Barcola ist bei PSG häufig nur zweite Wahl und könnte den Champions-League-Sieger deshalb verlassen. Im Falle eines Abgangs sollen die Pariser heiss auf Barça-Angreifer Ferran Torres sein.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Mit wettbewerbsübergreifend 24 Torbeteiligungen in 49 Partien hat Ferran Torres (26) seine beste Saison beim FC Barcelona hinter sich. Dennoch scheint ein Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen – auch weil sein 2027 auslaufender Vertrag bei den Katalanen bislang noch nicht verlängert wurde.

Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio ist allen voran PSG an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert. Demnach ist gerade Trainer Luis Enrique (56) grosser Fan von Torres, mit dem er in der Vergangenheit bereits bei der spanischen Nationalmannschaft zusammengearbeitet hat.

Ein Wechsel nach Paris soll allerdings nur zustande kommen, wenn mit Bradley Barcola (23) ein anderer Angreifer den Champions-League-Sieger verlassen sollte. Der Franzose ist hinter Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia und Désiré Doué oft nur Ersatz und soll sich laut Transfer-Experte Fabrizio Romano intensiv mit einem Wechsel beschäftigen.

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