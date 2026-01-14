Nach Alonsos Abgang bei Real Madrid wird über seine nächste Trainerstation spekuliert. Der Baske wird etwa mit Liverpool, Manchester City und Manchester United in Verbindung gebracht.

Trotz der kurzen Amtszeit von nur 226 Tagen bei Real Madrid dürfte Xabi Alonso (44) keine Mühe haben, einen neuen Trainerjob zu finden. Laut der spanischen Sportzeitung «As» steht der Baske bei drei Top-Klubs auf dem Zettel: Liverpool, Manchester City und Bayern München.

Die Münchner wollten ihren Ex-Spieler schon im Sommer vor dessen Engagement bei Real Madrid verpflichten. Weil sich Notlösung Vincent Kompany (39) unterdessen als Glücksgriff herausgestellt hat, ist eine Verpflichtung Alonsos kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Der Belgier hat seinen Vertrag bei den Bayern unlängst bis Sommer 2029 verlängert.

So scheint es derzeit wahrscheinlich, dass es den Leverkusener Meistertrainer in die Premier League zieht. Liverpool-Coach Arne Slot (47) soll nach der durchwachsenen Hinrunde trotz Meistertitel im Rücken nicht mehr unantastbar sein. Alonso, der bei den Reds zwischen 2004 und 2007 zum Topstar reifte, wäre nun verfügbar.

Pep-Nachfolge bei ManCity?

Bei ManCity hat Pep Guardiola noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Jedoch spricht der Katalane immer wieder von einem vorzeitigen Abschied. Zudem lobte Guardiola seinen spanischen Landsmann in der Vergangenheit immer wieder. Im Sommer könnte es nach zehn Jahren zu einer Ablösung kommen.

In den englischen Medien werden derweil zwei weitere Vereine mit Alonso in Verbindung gebracht. Die Red Devils setzen nach der Entlassung von Rúben Amorim (40) bis zum Saisonende auf Klub-Legende Michael Carrick (44). Danach soll ein neuer Trainer kommen. Bei Tottenham hinkt Thomas Frank (52) den Erwartungen hinterher. Diverse Medien berichten, dass die Spurs bereits an Alonso herangetreten sind. Das renommierte Sportportal «The Athletic» spricht jedoch von «eher einem Traum als einer realistischen Perspektive» für die Fans der Nordlondoner.