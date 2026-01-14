DE
FR
Abonnieren

Engländer sind heiss auf ihn
Wohin zieht es Xabi Alonso nach dem Real-Aus?

Nach Alonsos Abgang bei Real Madrid wird über seine nächste Trainerstation spekuliert. Der Baske wird etwa mit Liverpool, Manchester City und Manchester United in Verbindung gebracht.
Publiziert: 11:00 Uhr
|
Aktualisiert: 11:03 Uhr
Kommentieren
1/4
Xabi Alonsos Amtszeit bei Real Madrid endete nach nur 226 Tagen.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Trotz der kurzen Amtszeit von nur 226 Tagen bei Real Madrid dürfte Xabi Alonso (44) keine Mühe haben, einen neuen Trainerjob zu finden. Laut der spanischen Sportzeitung «As» steht der Baske bei drei Top-Klubs auf dem Zettel: Liverpool, Manchester City und Bayern München.

Die Münchner wollten ihren Ex-Spieler schon im Sommer vor dessen Engagement bei Real Madrid verpflichten. Weil sich Notlösung Vincent Kompany (39) unterdessen als Glücksgriff herausgestellt hat, ist eine Verpflichtung Alonsos kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Der Belgier hat seinen Vertrag bei den Bayern unlängst bis Sommer 2029 verlängert. 

So scheint es derzeit wahrscheinlich, dass es den Leverkusener Meistertrainer in die Premier League zieht. Liverpool-Coach Arne Slot (47) soll nach der durchwachsenen Hinrunde trotz Meistertitel im Rücken nicht mehr unantastbar sein. Alonso, der bei den Reds zwischen 2004 und 2007 zum Topstar reifte, wäre nun verfügbar. 

Pep-Nachfolge bei ManCity?

Bei ManCity hat Pep Guardiola noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Jedoch spricht der Katalane immer wieder von einem vorzeitigen Abschied. Zudem lobte Guardiola seinen spanischen Landsmann in der Vergangenheit immer wieder. Im Sommer könnte es nach zehn Jahren zu einer Ablösung kommen. 

In den englischen Medien werden derweil zwei weitere Vereine mit Alonso in Verbindung gebracht. Die Red Devils setzen nach der Entlassung von Rúben Amorim (40) bis zum Saisonende auf Klub-Legende Michael Carrick (44). Danach soll ein neuer Trainer kommen. Bei Tottenham hinkt Thomas Frank (52) den Erwartungen hinterher. Diverse Medien berichten, dass die Spurs bereits an Alonso herangetreten sind. Das renommierte Sportportal «The Athletic» spricht jedoch von «eher einem Traum als einer realistischen Perspektive» für die Fans der Nordlondoner.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
19
3
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
19
1
23
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
11
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
12
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
13
FC Girona
FC Girona
19
-16
21
14
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
19
-7
18
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
FC Bayern München
FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Liverpool
Liverpool
Manchester United
Manchester United
Real Madrid
Real Madrid
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Manchester City
        Manchester City
        Premier League
        Premier League
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Liverpool
        Liverpool
        Manchester United
        Manchester United
        Real Madrid
        Real Madrid
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur