Darum gehts
- Carles Vilarrubi starb im Alter von 71 Jahren
- Er war von 2010 bis 2017 Vizepräsident beim FC Barcelona
- Barcelona spricht in den sozialen Medien sein Mitgefühl aus
Traurige Nachrichten aus Spanien. Wie die Medien am Sonntag berichten, ist der ehemalige FC-Barcelona-Vizepräsident Carles Vilarrubi am frühen Morgen im Alter von 71 Jahren in Barcelona verstorben. Der Klub trauert in den sozialen Medien um Vilarrubi. «Der FC Barcelona, der Präsident und der Vorstand möchten angesichts des Todes von Carles Vilarrubi ihr aufrichtiges Beileid aussprechen», schreibt der Klub in einem Post.
Seit seiner Jugend war Vilarrubi eng mit dem FC Barcelona verbunden. Seine sportliche Karriere begann er als Eishockey-Torhüter zunächst für einen Regionalverein. Später wurde er 1972 von der neu gegründeten Hockey-Abteilung des FC Barcelona als Goalie verpflichtet. Vier Jahre lang stand er dort zwischen den Pfosten, ehe er seine Karriere wegen mehrerer Verletzungen beenden musste.
Rücktritt wegen Nichtabsage eines Liga-Spiels
Danach war Vilarrubi nach Stationen in der Wirtschaft und Politik lange im Sport-Management tätig. 2010 stieg er schliesslich zum Vizepräsidenten Barcelonas auf und prägte die jüngere Geschichte des Vereins entscheidend mit. Am 1. Oktober 2017 trat er zurück, weil er mit einer Spieldurchführung nicht einverstanden war. Damals fand in Barcelona ein illegales Referendum zur Unabhängigkeit der Region Katalonien statt, bei dem durch Polizeigewalt 844 Personen verletzt wurden. Am selben Tag war die Partie von Barça gegen Las Palmas angesetzt.
Vilarrubi hatte sich dafür ausgesprochen, das Spiel nicht auszutragen. Barcelona wollte die Begegnung ursprünglich verschieben, dies war von der Liga aber nicht akzeptiert worden. Wäre Barcelona nicht angetreten, hätte dem Klub der Abzug von sechs Punkten gedroht. Die Partie ging auf Druck der Liga daher anschliessend vor leeren Rängen im Camp Nou über die Bühne (3:0-Sieg).
Nach seiner Tätigkeit beim FC Barcelona war der Spanier zuletzt als Unternehmer in der Gastronomie tätig. Vilarrubi hinterlässt seine Frau Sol Daurella und drei Kinder aus verschiedenen Ehen. Über die Todesursache ist noch nichts Weiteres bekannt.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atletico Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
16
16
35
5
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
Elche CF
17
3
22
10
Sevilla FC
17
-2
20
11
Getafe CF
17
-9
20
12
CA Osasuna
17
-3
18
13
RCD Mallorca
17
-5
18
14
Deportivo Alaves
17
-6
18
15
Rayo Vallecano
17
-7
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
17
-10
16
18
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10