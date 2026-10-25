LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
1:2
10
29
27
2
Atletico Madrid
10
12
25
3
Real Madrid
2:1
10
15
24
4
Real Betis Balompie
10
2
20
5
Real Sociedad
10
1
19
6
Sevilla FC
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
10
3
12
8
Athletic Bilbao
9
3
12
9
RC Celta de Vigo
10
3
12
10
Villarreal CF
10
1
12
11
RC Deportivo La Coruna
10
0
11
12
CA Osasuna
9
-8
11
13
Racing Santander
10
-11
11
14
Levante UD
10
-3
10
15
Elche CF
10
-3
10
16
Rayo Vallecano
9
-8
9
17
Getafe CF
10
-10
9
18
RCD Espanyol Barcelona
10
-2
8
19
Valencia CF
10
-10
6
20
FC Malaga
10
-12
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg