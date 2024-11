1/6 Robert Lewandowski (2. v. r.) jubelt mit seinen Teamkollegen Pedri und De Jong über sein Führungstor gegen Real Sociedad. Foto: AFP

Auf einen Blick Lewandowskis Abseitstor sorgt für Diskussionen in Spanien

Barça-Trainer Flick forderte Erklärungen vom Schiedsrichter

Barça verliert 0:1 gegen Real Sociedad

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ein Fuss beschäftigt ganz Spanien. Nur ist unklar, wem der Fuss gehört, der zu reden gibt: Barça-Stürmer Robert Lewandowski oder Real-Sociedad-Verteidiger Nayef Aguerd (28)?

In der 13. Minute des Duells in LaLiga am Sonntagabend erzielt der polnische Angreifer in Diensten der Katalanen das Führungstor für die Blaugrana. Sein 15. Saisontor wird jedoch kurz darauf annulliert, der 36-Jährige soll im Abseits gestanden sein. Die TV-Bilder lassen die Zuschauer allerdings daran zweifeln – wurde die kalibrierte Linie falsch gezogen?

Sofort flammen in den sozialen Netzwerken Bilder auf, dass der sich angeblich im Abseits befindliche Fuss – genauer gesagt die Fussspitze – gar nicht dem Barça-Star gehöre und dieser folglich eines regulären Tores beraubt wurde. Auch in spanischen Medien wird die Szene heiss diskutiert. «Mundo Deportivo» kommt zum Schluss, dass «aufgrund der Position des Sociedad-Spielers klar ist, dass der Fuss seiner sein muss» und das Tor folglich hätte zählen müssen.

Schiri-Komitee sieht «keinen Interpretationsfehler»

Im Barça-Lager herrscht Unmut, schon in der Pause geht Trainer Hansi Flick (59) auf den Unparteiischen Guillermo Cuadra Fernández (40) zu und fordert Erklärungen. «Was soll ich machen, wenn der VAR uns sagt, dass es Abseits ist? Warum sollten wir es erfinden?», meint der Schiedsrichter.

Nach der Partie – Barça verliert 0:1 und kassiert somit die zweite Saisonpleite – erklärt Flick, dass es «eine Fehlentscheidung» gewesen sei. Er wisse aber auch, dass es nicht die Schuld des Schiris auf dem Feld gewesen sei. Dennoch: «Wenn es sich um einen Fehler handelt, erwarten wir, dass die Liga handelt.»

Einen solchen sieht das technische Komitee der spanischen Schiedsrichtervereinigung CTA allerdings nicht. Medienberichten zufolge erklärte die CTA, dass es «keinen Interpretationsfehler» gegeben habe und beruft sich auf die halbautomatisierte Abseitstechnologie, bei der 29 Datenpunkte jedes Spielers 50 Mal pro Sekunde erfasst werden, um die genaue Position auf dem Feld zu ermitteln. Die Szene sei zudem mit zehn zusätzlichen Kameras, die nicht der TV-Übertragung dienen, geprüft worden.