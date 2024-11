1,7 Milliarden – der grösste Trikot-Deal im Fussball?

1/5 Dani Olmo und Raphinha können sich freuen: Für Barça gibts bald viel Geld. Foto: keystone-sda.ch

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Mitten im sportlichen Höhenflug mit sieben Siegen in Folge meldet Barcelona Vollzug. Die Partnerschaft mit dem amerikanischen Ausrüster und Sportartikel-Giganten Nike geht über die nächsten Jahre weiter. Was dies konkret bedeutet, wissen die spanischen Sportzeitungen wie die «Mundo Deportivo» aus Barcelona: Bis ins Jahr 2038 soll der Weltklub dadurch insgesamt 1,7 Milliarden Euro verdienen. Pro Jahr sind das 127 Millionen Euro – alleine durch diesen Ausrüsterdeal!

Davon ausgenommen sind die Beträge mit Trikotsponsoren wie Hauptsponsor oder Ärmelsponsor, die weitere Dutzend Millionen pro Jahr einbringen. Bereits während der Verhandlungen hat Präsident Joan Laporta (62) angekündigt, dass dies der «beste Vertrag in der Welt des Fussballs» sein würde. Monatelange Verhandlungen finden ein Ende. Aufatmen in Katalonien.

Real kassiert weniger

Mit dem neuen Deal übertrifft der FC Barcelona auch den Vertrag von Real Madrid mit Adidas, der 2019 unterzeichnet wurde. Gemäss diverser Medien soll der Erzrivale 120 Millionen Euro pro Saison vom deutschen Ausrüster erhalten. Die riesigen Beträge der Sponsoren auf dem Dress auch hier ausgenommen.

1,7 Milliarden in 14 Jahren: Was bedeutet dies für den massiv verschuldeten FC Barcelona? Gemäss «The Athletic» ist der Schuldenberg des Klubs auch 2024 noch über 1 Milliarde Euro hoch. Dazu komme die Finanzierung des neuen Camp Nou, in das der LaLiga-Leader wohl ganz bald wieder einziehen kann. Ende September gab der Klub die Geschäftszahlen der letzten Saison (2023/24) bekannt. Trotz neuem Rekord bei den Sponsoreneinnahmen, insgesamt 210 Millionen Euro, schrieb Barcelona einen neuen Jahresverlust von 91 Millionen. Die finanziellen Probleme sind also längst nicht überwunden.

Klar ist: Mit dem Deal geht bei Barça eine Tradition weiter. Seit dem Jahr 1998 ist Nike Ausrüster. Wenn der neue Vertrag endet, werden seit dem Start also 40 Jahre vergangen sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos