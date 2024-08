Das gibt vor dem La-Liga-Start zu reden

In der letzten Saison wirbelte der FC Girona die spanische Beletage durcheinander. Ob das Manchester-City-Farmteam Girona in dieser Saison auch so für Aufruhr sorgt, ist ungewiss. Der letztjährige Liga-Topskorer Artem Dovbyk ist weg, Captain und Mittelfeldmotor Aleix Garcia ebenfalls. Gekommen sind noch nicht die ganz grossen Nummern.

Anders bei Atlético Madrid. Nach dem ernüchternden vierten Rang haben die Rojiblancos viel investiert: Von Manchester City kommt Stürmerstar Julian Alvarez für 75 Millionen, von der Ligakonkurrenz Robin Le Normand (Sociedad, 34,5 Mio. Euro) und Alexander Sorloth (Villarreal, 32 Mio. Euro).

Der neue ganz grosse Name spielt aber beim Stadtrivalen. Kylian Mbappé wechselte ablösefrei zu Real, aus Brasilien kam Supertalent Endrick für über 47 Millionen Franken. Der grosse Abgang ist Toni Kroos (Rücktritt), die Qualität im Mittelfeld ist aber noch immer immens.

Spannend dürfte auch sein, was Sow-Klub Sevilla nach dem enttäuschenden 13. Platz abliefert. Die grossen Zuzüge blieben bisher aus, zudem ist der Abgang von Topskorer En-Nesyri zu kompensieren.