«Du kannst mit ihm einfach nicht reden»
Barça-Captain schimpft gegen Schiri und macht Arroganz-Vorwurf

Frust in Barcelona: Nach einer 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad schrumpft der Vorsprung auf Real Madrid in LaLiga auf einen Punkt. Captain Frenkie de Jong lässt im Nachgang kein gutes Haar an Schiedsrichter Gil Manzano.
Publiziert: 14:16 Uhr
Barça-Captain Frenkie de Jong (M.) diskutiert mit Schiedsrichter Gil Manzano – vergebens.
Darum gehts

  • Barcelona verliert 1:2 gegen Real Sociedad, Vorsprung auf Madrid schrumpft
  • Drei aberkannte Tore und Kritik an Schiedsrichter Gil Manzano
  • Captain Frenkie de Jong äussert Arroganz-Vorwurf
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Barcelona macht das Titelrennen in LaLiga, wenn auch unfreiwillig, wieder spannender. Die 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad hat für die Katalanen einen bitteren Beigeschmack, wurden doch drei Tore aberkannt, ein Penalty zurückgenommen und mehrmals die Torumrandung getroffen. So beträgt der Vorsprung auf Real Madrid nur noch ein Pünktchen.

Der Frust liegt vor allem bei Captain Frenkie de Jong (28) tief, vor allem wegen des Unparteiischen Gil Manzano (41). «Ich muss schon sagen, man kann mit diesem Schiedsrichter nicht reden», sagt der Holländer nach dem Spiel. «Ich verstehe das nicht. Ich bin der Captain und kann mit dem Schiedsrichter sprechen, aber er sieht mich an, als stünde er über mir.»

«Das ist verrückt»

Vor allem das angebliche Zeitspiel von Real Sociedad gegen Ende des Spiels habe de Jong missfallen, was er auch Manzano kundgetan habe. Er verlangte mehr Nachspielzeit aufgrund der vielen Unterbrüche während der Partie. Nach neun Minuten pfiff der Schiedsrichter ab. «Das ist verrückt. Das habe ich ihm auch gesagt, weshalb er mir die Gelbe Karte zeigte. Du kannst mit diesem Schiri nicht reden.»

Trainer Hansi Flick (60) kann den Ärger seines Captains verstehen, will das Thema aber nicht weiter vertiefen: «Ich bin kein Spieler und nicht auf dem Platz. Was Frenkie gesagt hat, geht in Ordnung. Aber ich will nicht noch mehr Zeit über den Schiedsrichter verschwenden.»

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
20
32
49
2
Real Madrid
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
Villarreal CF
19
18
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
20
18
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20
8
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
20
8
32
8
Real Sociedad
Real Sociedad
20
-2
24
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
20
-9
24
10
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
11
Elche CF
Elche CF
19
1
23
12
CA Osasuna
CA Osasuna
20
-3
22
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
20
-9
22
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
20
-6
21
15
Getafe CF
Getafe CF
20
-11
21
16
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
17
Valencia CF
Valencia CF
20
-12
20
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
20
-9
19
19
Levante UD
Levante UD
19
-11
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
20
-20
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
