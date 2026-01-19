Frust in Barcelona: Nach einer 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad schrumpft der Vorsprung auf Real Madrid in LaLiga auf einen Punkt. Captain Frenkie de Jong lässt im Nachgang kein gutes Haar an Schiedsrichter Gil Manzano.

Der FC Barcelona macht das Titelrennen in LaLiga, wenn auch unfreiwillig, wieder spannender. Die 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad hat für die Katalanen einen bitteren Beigeschmack, wurden doch drei Tore aberkannt, ein Penalty zurückgenommen und mehrmals die Torumrandung getroffen. So beträgt der Vorsprung auf Real Madrid nur noch ein Pünktchen.

Der Frust liegt vor allem bei Captain Frenkie de Jong (28) tief, vor allem wegen des Unparteiischen Gil Manzano (41). «Ich muss schon sagen, man kann mit diesem Schiedsrichter nicht reden», sagt der Holländer nach dem Spiel. «Ich verstehe das nicht. Ich bin der Captain und kann mit dem Schiedsrichter sprechen, aber er sieht mich an, als stünde er über mir.»

«Das ist verrückt»

Vor allem das angebliche Zeitspiel von Real Sociedad gegen Ende des Spiels habe de Jong missfallen, was er auch Manzano kundgetan habe. Er verlangte mehr Nachspielzeit aufgrund der vielen Unterbrüche während der Partie. Nach neun Minuten pfiff der Schiedsrichter ab. «Das ist verrückt. Das habe ich ihm auch gesagt, weshalb er mir die Gelbe Karte zeigte. Du kannst mit diesem Schiri nicht reden.»

Trainer Hansi Flick (60) kann den Ärger seines Captains verstehen, will das Thema aber nicht weiter vertiefen: «Ich bin kein Spieler und nicht auf dem Platz. Was Frenkie gesagt hat, geht in Ordnung. Aber ich will nicht noch mehr Zeit über den Schiedsrichter verschwenden.»