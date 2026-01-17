Barça-Juwel geht – das gefällt Coach Flick gar nicht

Dro Fernandez verlässt den FC Barcelona und sorgt damit für Enttäuschung bei Trainer Hansi Flick. Dieser bezeichnet den Schritt als «grösste Enttäuschung» seines Lebens.

Dro Fernandez (18) verlässt den FC Barcelona. Das gefällt Coach Hansi Flick gar nicht. Wie die spanische Zeitung «Sport» berichtet, bezeichnet der Trainer den Abgang als die «grösste Enttäuschung» seines Lebens.

Seit Sommer 2025 ist Dro Teil der ersten Mannschaft der Katalanen. Dort absolvierte er fünf Einsätze. Am vergangenen Freitag habe er gegenüber Flick seinen Wunsch geäussert, den Verein zu verlassen. Seither trainiert er nicht mehr mit der ersten Mannschaft – um Verletzungen zu vermeiden. Der Spieler sei gedanklich bereits nicht mehr bei Barça.

Bei Barça wenig Spielzeit – jetzt rufen Spitzenklubs

Dass der 18-Jährige seit Anfang Dezember nicht mehr für die Katalanen spielen konnte, scheint ihn besonders getroffen zu haben. Nach dem Supercopa-Final gegen Real Madrid soll er endgültig den Schlussstrich gezogen haben. Da stand er nicht einmal im Kader.

Klar, dass sich bereits europäische Topklubs melden. Neben Manchester City, Borussia Dortmund und dem FC Chelsea soll nun auch Champions-League-Sieger PSG ein Auge auf den Spanier geworfen haben. Gemäss Transferguru Fabrizio Romano hätten die Pariser bereits einen Vertragsvorschlag präsentiert. Die Ausstiegsklausel beträgt lediglich 5,5 Millionen Franken.

