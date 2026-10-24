Externe Inhalte
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LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
9
30
27
2
Atletico Madrid
9
11
22
3
Real Madrid
9
14
21
4
Real Betis Balompie
9
2
19
5
Real Sociedad
9
0
16
6
Sevilla FC
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
10
3
12
8
RC Celta de Vigo
9
3
11
9
RC Deportivo La Coruna
9
1
11
10
CA Osasuna
9
-8
11
11
Levante UD
9
-2
10
12
Elche CF
10
-3
10
13
Villarreal CF
9
0
9
14
RCD Espanyol Barcelona
1:1
10
-1
9
15
Athletic Bilbao
8
-1
9
16
Getafe CF
9
-6
9
17
Rayo Vallecano
9
-8
9
18
Racing Santander
1:1
10
-12
9
19
Valencia CF
9
-9
6
20
FC Malaga
10
-12
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg