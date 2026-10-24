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Direktduell im El Clásico
Yamal und Mbappé zeigen ihre Zauberfüsschen

Am Sonntag treffen der FC Barcelona und Real Madrid im El Clásico aufeinander. Dabei liegt der Fokus sicherlich auch auf Lamine Yamal und Kylian Mbappé. In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick zwei wunderschöne Tore der beiden Ausnahmetalente.
Publiziert: vor 13 Minuten
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LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
9
30
27
2
Atletico Madrid
Atletico Madrid
9
11
22
3
Real Madrid
Real Madrid
9
14
21
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
9
2
19
5
Real Sociedad
Real Sociedad
9
0
16
6
Sevilla FC
Sevilla FC
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
3
12
8
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
9
3
11
9
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
9
1
11
10
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-8
11
11
Levante UD
Levante UD
9
-2
10
12
Elche CF
Elche CF
10
-3
10
13
Villarreal CF
Villarreal CF
9
0
9
14
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
1:1
10
-1
9
15
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-1
9
16
Getafe CF
Getafe CF
9
-6
9
17
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
-8
9
18
Racing Santander
Racing Santander
1:1
10
-12
9
19
Valencia CF
Valencia CF
9
-9
6
20
FC Malaga
FC Malaga
10
-12
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Fussball aktuell
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