Seit Mittwoch sitzen Gewerkschaftsmitglieder vor dem Camp Nou in Barcelona. Grund: Vorwürfe zu unbezahlten Löhnen und Menschenrechtsverletzungen beim Stadionumbau. Sie fordern sofortiges Handeln gegen Arbeitsausbeutung.

Gewerkschaft: Dutzende Wanderarbeiter betroffen, fordert sofortiges Eingreifen der Behörden

Schwere Vorwürfe gegen den FC Barcelona. Seit dem vergangenen Mittwoch findet vor Barças Heimstätte – dem Camp Nou – ein Sitzstreik statt. Hintergrund sind Vorwürfe über unbezahlte Löhne, Menschenrechtsverletzungen und Arbeitsausbeutung.

Einem Bericht des Onlineportals Catalan News zufolge gehören die Streikenden der Gewerkschaft Comissions Obreres (CCOO) an. Wie Blick live miterlebt hat, sind sie auch beim Ligaspiel von Barça gegen Oviedo vor Ort und suchen gezielt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

«Wiederkehrendes Muster von Arbeitsausbeutung»

Auf einem der Transparente des Protests steht: «FCB = Arbeitsausbeutung, Arbeiter ohne Papiere!» – eine klare Botschaft an den Verein, der bereits im vergangenen November mit Vorwürfen konfrontiert war, illegale Arbeiter aus Palästina eingesetzt zu haben.

Den Hauptverantwortlichen sehen die Betroffenen jedoch nicht im Klub selbst, sondern in den beteiligten Bauunternehmen. «Limak – Ekstreme – Ramstar: Sie entlassen Arbeiter und zahlen keine Löhne – Schluss damit!», heisst es weiter auf dem Plakat.

Auch die CCOO findet dafür deutliche Worte: «Wir sehen uns mit einem wiederkehrenden Muster von Arbeitsausbeutung konfrontiert, von dem Dutzende Wanderarbeiter betroffen sind.»

Schwerwiegende und wiederholte Verstösse

Als Projektträger und Eigentümer sei der Verein dafür verantwortlich, dass der Stadionbau nicht auf Kosten von ausgebeuteten Arbeitern erfolge. Die Gewerkschaft fordert von der Arbeitsinspektion aufgrund schwerwiegender und wiederholter Verstösse sofortiges Handeln. Betroffen seien arbeitsrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsregelungen sowie Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards.

Zudem verlangt die Gewerkschaft ein sofortiges Eingreifen des Stadtrats von Barcelona. Für sie ist klar: «Der Arbeiter ist kein Sklave.»