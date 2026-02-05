Erneut verletzter ter Stegen entscheidet sich für OP

Marc-André ter Stegen verletzt sich bereits im zweiten Einsatz für den Girona FC. Der Verein teilt mit, dass der Torhüter operiert werden muss.

Darum gehts Marc-André ter Stegen fehlt wieder verletzt, WM-Teilnahme fraglich

Seit 2023 kämpft der Torhüter mit Rücken- und Knieverletzungen

Nur zwei Einsätze für Girona FC vor Oberschenkeloperation

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Marc-André ter Stegen (33) verletzte sich vergangene Woche beim zweiten Einsatz für seinen Leihklub Girona FC am Oberschenkelmuskel. Jetzt ist klar, dass der DFB-Torhüter operiert werden muss. Dies teilte sein Verein am Mittwoch auf X mit. Wie lange der Ausfall dauern wird, will Girona FC erst nach dem Eingriff mitteilen.

Jetzt meldet sich aber ter Stegen in einem Instagram-Post selbst zu Wort: «Letzte Woche ist das Schlimmste eingetroffen», bezieht sich der Torhüter auf die Verletzung. «Ich freute mich sehr darauf, Teil der Mannschaft zu sein und dabei zu helfen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen.» Zur Dauer seines Ausfalls schreibt er: «Ich werde mehrere Monate pausieren, da ich mich für eine Operation entschieden habe.» Er gibt sich aber kämpferisch: «Ich werde zurückkommen.»

«Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten»

Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) äusserte sich bereits am Dienstag zur Verletzung des Torhüters: «Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten – aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter. Wir stehen alle hinter ihm», sagt er gegenüber der Agentur SID.

Ter Stegen kämpft bereits seit zwei Jahren mit diversen Blessuren. Nach einer Rückenverletzung im Jahr 2023 fehlte der Torhüter vier Monate, ehe er im folgenden September sein Knie schwer lädierte und erst im April 2025 wieder spielen konnte.

Im letzten halben Jahr plagten ihn wieder Rückenprobleme. In der laufenden Saison wechselte der Deutsche dann leihweise von Barcelona zu Girona, um Spielpraxis für die WM zu sammeln. Jetzt rückt der WM-Traum in weite Ferne.

