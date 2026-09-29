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Spanischer Clásico eskaliert
Zerrt Barça Real-Boss Pérez vor Gericht?

Der Streit zwischen dem FC Barcelona und Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez eskaliert. Nun soll ein Schlichtungstermin Schlimmeres verhindern. Es droht gar ein Prozess vor Gericht.
Publiziert: 13:15 Uhr
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Florentino Pérez muss sich nach seinen Aussagen über den FC Barcelona nun vor Gericht verantworten.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Barcelona verklagt Real-Boss Pérez wegen Verleumdung vor spanischem Gericht
  • Pérez nannte den Negreira-Fall «schwerwiegendsten Korruptionsfall der Fussballgeschichte»
  • Zwischen 2001 und 2018 flossen über 7 Millionen Euro an Negreira
Lynn Piubel

Der spanische Clásico wird richtig schmutzig – und zwar abseits des Rasens!

Denn nun geht Barcelona auf juristischem Weg gegen Real-Boss Florentino Pérez (79) vor. Am 25. November um 9.40 Uhr steht in Madrid ein Schlichtungstermin der beiden Parteien an, der einem möglichen Strafverfahren vorausgeht. Barça verlangt, dass Pérez seine Aussagen öffentlich widerruft und korrigiert. Kommt keine Einigung zustande, wollen die Katalanen Strafanzeige einreichen.

Auslöser sind Äusserungen des Real-Präsidenten vom 12. Mai dieses Jahres. Bei einer Pressekonferenz bezeichnete Pérez den Negreira-Fall als «schwerwiegendsten Korruptionsfall der Geschichte des Fussballs» und warf Barcelona vor, Schiedsrichtern Geld gezahlt zu haben und von deren Entscheidungen profitiert zu haben. Pérez behauptete, Real Madrid hätte statt sieben sogar 14 Meisterschaften gewinnen können. «Die anderen wurden mir gestohlen», sagte der spanische Unternehmer.

Eskalation im Negreira-Skandal

Hintergrund ist der Negreira-Skandal, der den spanischen Fussball seit 2023 beschäftigt. Zwischen 2001 und 2018 überwies Barcelona insgesamt mehr als sieben Millionen Euro an Unternehmen aus dem Umfeld von José María Enríquez Negreira (81), dem damaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses. Die spanische Justiz prüft, ob die Zahlungen dazu dienten, Einfluss auf das Schiedsrichterwesen zu nehmen. Barça bestreitet dies und erklärt, die Gelder seien für Schiedsrichterberichte und Beratungsleistungen geflossen.

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Real Madrid seinerseits lässt nicht locker: Am 17. Juni reichte der Klub bei der Uefa einen Antrag auf disziplinarische Massnahmen gegen Barcelona ein. Gleichzeitig forderte Barça die spanische Liga, den Fussballverband und die Schiedsrichterkommission auf, gegen Pérez vorzugehen.

Sportlich messen sich die beiden Klubs in rund vier Wochen wieder. Am 25. Oktober empfängt Barça die Königlichen dann zum Duell in der Liga.

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Atletico Madrid
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7
9
16
3
Real Betis Balompie
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7
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16
4
Real Madrid
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7
10
15
5
Sevilla FC
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1
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6
Deportivo Alaves
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7
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7
RC Deportivo La Coruna
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7
2
10
8
Real Sociedad
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10
9
Villarreal CF
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10
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1
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7
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12
Rayo Vallecano
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2
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0
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16
Racing Santander
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7
17
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6
-4
5
18
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19
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7
-9
3
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