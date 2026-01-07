DE
Bei Supercup nicht dabei
Ter Stegen verlässt Barça-Camp in Saudi-Arabien

Marc-André ter Stegen hat das Barça-Lager in Saudi-Arabien am späten Dienstagabend verlassen. Der Torhüter kehrte nach Barcelona zurück, um eine Verletzung untersuchen zu lassen. Beim Supercup-Halbfinal steht er nicht im Kader.
Publiziert: vor 17 Minuten
Marc-André ter Stegen hat das Barça-Team in Saudi-Arabien verlassen und kehrt nach Spanien zurück.
Darum gehts

  • Torhüter Marc-André ter Stegen verlässt überraschend Barcelonas Trainingslager in Saudi-Arabien
  • Er zog sich im Training eine Verletzung zu, Untersuchung in Barcelona
  • Ter Stegen kehrte erst im Dezember nach viermonatiger Pause ins Team zurück
Cédric Heeb und BliKI

Marc-André ter Stegen (33) hat das Camp des FC Barcelona in Saudi-Arabien, wo der Klub am Mittwochabend den Supercup-Halbfinal gegen Bilbao bestreitet, verlassen. Wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, ist der Torhüter nach Barcelona zurückgekehrt, um sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. Ein Arzt des Klubs begleitete ihn.

Laut Informationen von «Mundo Deportivo» hat sich ter Stegen während eines Trainings verletzt. Die Verletzung sei nicht schwerwiegend, hinderte ihn jedoch daran, die Einheit zu beenden. Genauere Untersuchungen in Barcelona sollen den Umfang der Verletzung klären, ein Zusammenhang mit seiner langwierigen Rückenverletzung soll dem Bericht zufolge aber nicht bestehen.

Junior rückt nach

Um den Ausfall zu kompensieren, reiste Diego Kochen (19), der ursprünglich am Mittwoch mit Barça-Jugend hätte antreten sollen, umgehend nach Saudi-Arabien. Der Nachwuchstorhüter wird im Supercup-Halbfinal auf der Ersatzbank neben Wojciech Szczesny Platz nehmen. Im Tor wird Joan Garcia stehen.

Ter Stegen war erst im Dezember nach einer viermonatigen Pause aufgrund einer Rückenoperation ins Team zurückgekehrt. Er absolvierte dabei bereits ein Spiel im Sechzehntelfinal der Copa del Rey gegen Guadalajara (0:2) mit einer starken Leistung.

In diesem Artikel erwähnt
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
LaLiga
LaLiga
FC Barcelona
FC Barcelona
