Ter Stegen verlässt Barça-Camp in Saudi-Arabien

Darum gehts
- Torhüter Marc-André ter Stegen verlässt überraschend Barcelonas Trainingslager in Saudi-Arabien
- Er zog sich im Training eine Verletzung zu, Untersuchung in Barcelona
- Ter Stegen kehrte erst im Dezember nach viermonatiger Pause ins Team zurück
Marc-André ter Stegen (33) hat das Camp des FC Barcelona in Saudi-Arabien, wo der Klub am Mittwochabend den Supercup-Halbfinal gegen Bilbao bestreitet, verlassen. Wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, ist der Torhüter nach Barcelona zurückgekehrt, um sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. Ein Arzt des Klubs begleitete ihn.
Laut Informationen von «Mundo Deportivo» hat sich ter Stegen während eines Trainings verletzt. Die Verletzung sei nicht schwerwiegend, hinderte ihn jedoch daran, die Einheit zu beenden. Genauere Untersuchungen in Barcelona sollen den Umfang der Verletzung klären, ein Zusammenhang mit seiner langwierigen Rückenverletzung soll dem Bericht zufolge aber nicht bestehen.
Junior rückt nach
Um den Ausfall zu kompensieren, reiste Diego Kochen (19), der ursprünglich am Mittwoch mit Barça-Jugend hätte antreten sollen, umgehend nach Saudi-Arabien. Der Nachwuchstorhüter wird im Supercup-Halbfinal auf der Ersatzbank neben Wojciech Szczesny Platz nehmen. Im Tor wird Joan Garcia stehen.
Ter Stegen war erst im Dezember nach einer viermonatigen Pause aufgrund einer Rückenoperation ins Team zurückgekehrt. Er absolvierte dabei bereits ein Spiel im Sechzehntelfinal der Copa del Rey gegen Guadalajara (0:2) mit einer starken Leistung.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
18
-5
20
12
CA Osasuna
18
-3
19
13
Deportivo Alaves
18
-6
19
14
Rayo Vallecano
18
-7
19
15
Real Sociedad
18
-4
18
16
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
18
-19
12