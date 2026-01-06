Barça sticht Inter im Kampf um Ex-Spieler aus

Joao Cancelo (31) wird für den Rest der Saison für den FC Barcelona auflaufen, wie Transferexperte Fabrizio Romano verkündet. Der Portugiese, der seit Sommer 2024 bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, kehrt leihweise zu den Katalanen zurück, für die er schon in der Saison 2023/24 42 Spiele absolviert hat – ebenfalls auf Leihbasis.
Damit sticht Barça den italienischen Topklub Inter aus, der ebenfalls um die Rückkehr seines Ex-Spielers (Saison 2017/18) buhlte. «Wir verhandeln mit ihm über einen Vertrag», sagte Präsident Giuseppe Marotta (68) kürzlich. Nun gehen die Nerazzurri doch leer aus.
In seiner Karriere hat Cancelo neben Barça und Inter schon für diverse andere Top-Teams gespielt. Nach seinen ersten Einsätzen bei Jugendklub Benfica wechselte der Aussenverteidiger zu Valencia. Danach folgten Engagements bei Juventus Turin, Manchester City und Bayern München.
