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27 Titel mit den Königlichen
Urgestein verlässt Real Madrid nach 23 Jahren

Real Madrid und Dani Carvajal gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Der 34-Jährige spielte, mit einem Jahr Unterbrechung, seit 2002 für die Königlichen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 14 Minuten
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27 Titel in 450 Partien: Dani Carvajal verlässt Real Madrid am Ende der Saison.
Foto: Real Madrid via Getty Images
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Cédric HeebRedaktor Sport

Nach 23 Jahren bei Real Madrid ist Schluss: Dani Carvajal (34) verlässt die Königlichen nach dieser Saison, wie sie am Montagmittag mitteilen. «Wir möchten einer der grössten Legenden unseres Vereins und des Weltfussballs unseren Dank aussprechen», schreibt der Klub in einer Mitteilung.

2002 ist der Rechtsverteidiger in die Jugend der Madrilenen gekommen. 2010 debütierte er in der 2. Mannschaft, ehe er zur Saison 2012/13 zu Bayer Leverkusen wechselte und dort erste Einsätze auf Profi-Stufe hatte. Nach einem Jahr kehrte Carvajal zu Real zurück und blieb fortan dort. Seine Vita: 450 Spiele, 27 Titel, darunter sechs Champions-League-Siege und vier Meisterschaften.

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«Dani Carvajal ist eine Legende und ein Symbol für Real Madrid und dessen Nachwuchsakademie», wird Vereinspräsident Florentino Pérez (79) zitiert. «Er hat die Werte von Real Madrid stets vorbildlich verkörpert. Dies ist und bleibt für immer sein Zuhause.» Beim letzten Heimspiel der Saison gegen Bilbao am Samstag werde ihm ein gebührender Abschied bereitet. Ob der Europameister von 2024 seine Karriere irgendwoanders fortsetzt oder ganz beendet, ist offen.

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