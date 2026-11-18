Rekordtorschütze Wayne Rooney stand auf dem Zenit: Leistungsträger bei Manchester United, verheiratet, frisch gebackener Vater. Doch was nach aussen makellos wirkte, war in Wahrheit die schwerste Zeit seines Lebens, wie Ex-Champions-League-Gewinner nun offenbart.

England-Legende Rooney dachte darüber nach, sich das Leben zu nehmen

England-Legende Rooney dachte darüber nach, sich das Leben zu nehmen

Darum gehts Auf dem Karrierehöhepunkt bei Manchester United schloss sich Rooney tagelang ein und trank

Er schildert Suizidgedanken, Rückzug und Angst, Hilfe zu suchen, um nicht schwach zu wirken

Nach dem Gespräch mit seiner Frau Coleen begann Rooney eine Therapie und schaffte die Wende

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

«Wenn ich getrunken habe, habe ich mich zwei Tage lang zu Hause eingeschlossen und einfach nur getrunken.» So erlebte Wayne Rooney (41) die schwerste Zeit seines Lebens.

Der Ex-Stürmer gehört zu den wohl einflussreichsten britischen Fussballspielern, ist Rekordtorschütze bei Manchester United und liegt hinter Harry Kane (34) auf der ewigen Torschützenliste der Engländer. Doch hinter den Rekordzahlen steckte eine düstere Zeit, wie der aktuelle Teilnehmer an der britischen Version des Dschungelcamps im «Life at the Midpoint Podcast» erzählt.

Es war «wahrscheinlich die beste Phase meiner Karriere, was das Spielen angeht», startet Rooney. 2009 war er am Höhepunkt seiner Karriere – verheiratet, frischgebackener Vater und Champions-League-Sieger. Doch innerlich ging es ihm schlecht.

«Dachte, dass man sich weniger als Mann fühlt»

Er schloss sich tagelang ein und trank. «Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich egoistisch war, aber ich wusste, dass ich gerade etwas durchmachte, womit ich wirklich zu kämpfen hatte.» Was ihm besonders zu schaffen machte: «Es hätte der glücklichste Moment meines Lebens sein sollen, aber das war er nicht.» Denn die dunkle Phase kam kurz nach der Geburt von Sohn Kai.

RMS Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

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Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net

Rooney litt unter Suizidgedanken. «Ich war an einem Punkt angelangt, an dem man über Selbstmord nachdenkt», erinnert er sich. Er zog sich komplett zurück, wollte niemanden mehr sehen, weder auf der Strasse noch beim Einkaufen. Doch Hilfe suchte er nicht – aus Angst, Schwäche zu zeigen. Rückblickend bezeichnet er das als grossen Fehler: «Obwohl mir meine Situation bewusst war, fiel es mir schwer, mir tatsächlich einzugestehen, dass ich mich in dieser Lage befand, weil ich das Gefühl hatte, dass man sich dadurch – wenn man so will – weniger wie ein Mann fühlt.»

Der Wendepunkt folgte erst, als Rooney sein Schweigen brach, sich seiner Frau anvertraute und eine Therapie begann. Es war die Einsicht, es nicht allein schaffen zu können. Neben seiner Mutter wurde vor allem Ehefrau Coleen zu seinem wichtigsten Anker. «Sie hätte gehen können, so schlimm war es, aber sie ist bei mir geblieben und hat mir geholfen, da durchzukommen.»