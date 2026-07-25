Arsenal plant ein Angebot für Real Madrids Stürmer Vinicius Junior. Der Brasilianer hat noch Vertrag bis 2027, doch stockende Verhandlungen könnten die Königlichen zu einem Verkauf verleiten.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vinicius Junior (26) steht offenbar auf dem Einkaufszettel von Arsenal. Wie «The Athletic» berichtet, soll der Premier-Ligist ein Angebot für den brasilianischen Nationalspieler vorbereiten.

Der Flügelspieler steht eigentlich noch bis Juni 2027 bei Real Madrid unter Vertrag. Die Königlichen sollen seit Monaten Gespräche mit Vinicius Junior und dessen Vertretern führen, um ihn langfristig an sich zu binden. Die Verhandlungen sind jedoch ins Stocken geraten.

Erzielt der LaLiga-Klub keine Einigung mit dem 26-Jährigen, dürfte Arsenal profitieren. Denn dann könnten die Madrilenen eher bereit sein, ihn jetzt zu verkaufen, als den Brasil-Star im nächsten Sommer ablösefrei ziehen zu lassen.

Transfer würde Rekordsummen brechen

Vinicius Junior gehört bei Real Madrid mit einem Marktwert von 140 Millionen Euro zu den wertvollsten Spielern. Gemäss transfermarkt.de liegen im Kader der Madrilenen nur Kylian Mbappé (200 Millionen) und Jude Bellingham (160 Millionen) vor dem Brasilianer.

Sollte der Transfer konkret werden, dürfte der Stürmer zum Rekordabgang der Königlichen werden. Dieser liegt mit dem Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin vom Sommer 2028 bisher bei 117 Millionen Euro. Der teuerste Rekordzugang bei Arsenal ist derweil Declan Rice, der im Juli 2023 für 116,6 Millionen Euro von West Ham zu den Gunners stiess – auch bei den Engländern würde somit ein Rekord geknackt.

Vinicius Junior wechselte 2018 von seinem brasilianischen Jugendklub Flamengo zu Real Madrid. In insgesamt 375 Spielen erzielte der WM-Fahrer seither 128 Tore und steuerte 100 Vorlagen bei.

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