Darum gehts
- Roy Hodgson wird Trainer von Bristol City
- Der 78-Jährige coachte zuletzt Crystal Palace
- Der Engländer führte die Schweiz an die WM 1994
Roy Hodgson hat noch nicht genug. Der 78-Jährige übernimmt per sofort das Traineramt von Bristol City. Dort folgt die Trainer-Legende auf Gerhard Struber, der seit Sommer 2025 im Amt war. Der Klub reagiert auf die sportliche Baisse, man verlor in den letzten fünf Spielen viermal und ist in der Championship auf den 16. Rang abgestürzt. Hodgson übernimmt Bristol bis Ende Saison.
Zuletzt war Hodgson Trainer bei Crystal Palace, ehe er im Februar 2024 seinen Rücktritt bekannt gab. Es war seine zweite Amtszeit bei den Eagles. Neben dem Team aus Südlondon trainierte er unter anderem West Brom, den FC Liverpool, Udinese und Inter Mailand. Auch in der Schweiz hinterliess er seine Spuren.
Zwischen 1990 und 1992 war er Xamax-Trainer, mit den Neuenburger gewann er 1990 den Schweizer Supercup, ein Wettbewerb, wo sich der Meister und der Cupsieger massen. Nach seiner Zeit bei Xamax übernahm er 1992 die Schweizer Nati. Der Engländer führte die Mannschaft an die WM 1994, ein Jahr später verliess er den SFV wieder. Rund um die Jahrtausendwende kehrte er nochmals in die Schweiz zurück und coachte die Grasshoppers.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17