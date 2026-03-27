DE
FR
Abonnieren

Übernimmt in England
Ex-Nati-Coach kehrt mit 78 Jahren auf die Trainerbank zurück

Roy Hodgson soll Bristol City vor einem Abstieg aus der zweiten englischen Liga bewahren. Für den ehemaligen Nati-Trainer ist es eine Rückkehr auf die Trainerbank.
Publiziert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/4
Roy Hodgson übernimmt Bristol City.
Foto: imago images/PA Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Roy Hodgson wird Trainer von Bristol City
  • Der 78-Jährige coachte zuletzt Crystal Palace
  • Der Engländer führte die Schweiz an die WM 1994
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Roy Hodgson hat noch nicht genug. Der 78-Jährige übernimmt per sofort das Traineramt von Bristol City. Dort folgt die Trainer-Legende auf Gerhard Struber, der seit Sommer 2025 im Amt war. Der Klub reagiert auf die sportliche Baisse, man verlor in den letzten fünf Spielen viermal und ist in der Championship auf den 16. Rang abgestürzt. Hodgson übernimmt Bristol bis Ende Saison.

Zuletzt war Hodgson Trainer bei Crystal Palace, ehe er im Februar 2024 seinen Rücktritt bekannt gab. Es war seine zweite Amtszeit bei den Eagles. Neben dem Team aus Südlondon trainierte er unter anderem West Brom, den FC Liverpool, Udinese und Inter Mailand. Auch in der Schweiz hinterliess er seine Spuren. 

Zwischen 1990 und 1992 war er Xamax-Trainer, mit den Neuenburger gewann er 1990 den Schweizer Supercup, ein Wettbewerb, wo sich der Meister und der Cupsieger massen. Nach seiner Zeit bei Xamax übernahm er 1992 die Schweizer Nati. Der Engländer führte die Mannschaft an die WM 1994, ein Jahr später verliess er den SFV wieder. Rund um die Jahrtausendwende kehrte er nochmals in die Schweiz zurück und coachte die Grasshoppers. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Liverpool
Liverpool
Inter Mailand
Inter Mailand
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Schweiz
Schweiz
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Liverpool
        Liverpool
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax
        Schweiz
        Schweiz
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich