Roy Hodgson soll Bristol City vor einem Abstieg aus der zweiten englischen Liga bewahren. Für den ehemaligen Nati-Trainer ist es eine Rückkehr auf die Trainerbank.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roy Hodgson wird Trainer von Bristol City

Der 78-Jährige coachte zuletzt Crystal Palace

Der Engländer führte die Schweiz an die WM 1994 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Roy Hodgson hat noch nicht genug. Der 78-Jährige übernimmt per sofort das Traineramt von Bristol City. Dort folgt die Trainer-Legende auf Gerhard Struber, der seit Sommer 2025 im Amt war. Der Klub reagiert auf die sportliche Baisse, man verlor in den letzten fünf Spielen viermal und ist in der Championship auf den 16. Rang abgestürzt. Hodgson übernimmt Bristol bis Ende Saison.

Zuletzt war Hodgson Trainer bei Crystal Palace, ehe er im Februar 2024 seinen Rücktritt bekannt gab. Es war seine zweite Amtszeit bei den Eagles. Neben dem Team aus Südlondon trainierte er unter anderem West Brom, den FC Liverpool, Udinese und Inter Mailand. Auch in der Schweiz hinterliess er seine Spuren.

Zwischen 1990 und 1992 war er Xamax-Trainer, mit den Neuenburger gewann er 1990 den Schweizer Supercup, ein Wettbewerb, wo sich der Meister und der Cupsieger massen. Nach seiner Zeit bei Xamax übernahm er 1992 die Schweizer Nati. Der Engländer führte die Mannschaft an die WM 1994, ein Jahr später verliess er den SFV wieder. Rund um die Jahrtausendwende kehrte er nochmals in die Schweiz zurück und coachte die Grasshoppers.